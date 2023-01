Angajat al CJ Alba, peripeţii cu un card de credit la BCR. Cheltuieli în Singapore, Indonezia şi Franţa: Ori să îmi returneze banii, ori, pe banii lor, să recreăm traseul "crimei"

"Poveste de prost. Adică io, în acest caz.



Ne amintim toți, cu drag sau mai puțin drag, când BCR-ul a abandonat Zlatna. În consecință, am abandonat și eu BCR-ul și am trecut la altă bancă. Și aici apare și prostia. Din grabă sau mno, cu gândul la altceva, am păstrat în continuare cardul de credit. Pentru situații neprevăzute, să ai pe ce pune mâna. L-am primit și l-am introdus în portofel, unde a rămas până ieri. Nu tu cumpărături fizice sau online, nici măcar nu am răzuit parbrizul mașinii, cum mai obișnuiesc cu alte carduri.

Și mno, apare surpriza, mai ceva ca la surprize-surprize. Mă știu un om cu viață destul de simplă, dar se vede că sunt mult mai sofisticat.

Conform cardului de credit, în iulie am binevoit să iau niște lecții de dans prin Franța. Lecții pe care se pare că le-am absolvit cu brio, pentru că în august îmi plăteam NETFLIX-ul în Singapore. E și normal, dacă mergi destul de mult într-un loc, trebui să îți faci timp și pentru un film.

Este evident că eram plictisit, așa că am dat o fugă până în Sydney, la Hotel Tonight Fame (v-am spus ca sunt sofisticat) apoi puțin prin Indonesia, la un hotel ceva mai amărât, dar cu o priveliște cum rar găsești. Și unde se putea dansa, dacă tot eram proaspăt absolvent. Pe banii mei, pe muzica mea, dhe...

Bhă, dacă era Roma sau Praga nici nu mă supăram.



Acum aștept. Am convenit cu cei de la BCR, ori să îmi returneze banii ori, pe banii lor, să recreăm traseul "crimei" , pentru că doar așa putem înțelege ce s-a întâmplat cu adevărat!

Că de ridicat din umeri sunt sătul", a scris Adrian Puiuleţ pe Facebook.

La începutul acestei săptămâni, chiar, DC NEWS a informat despre mesaje capcană trimise în numele BCR şi al altor bănci. "Chiar dacă perioada sărbătorilor s-a încheiat, infractorii cibernetici continuă să vizeze utilizatori din România prin atacuri de tip phishing. Metoda preferată de propagare este e-mail-ul, iar mesajele-capcană sunt din ce în ce mai bine scrise în limba română", avertiza Directoratul Național de Securitate Cibernetică - DNSC. CITEŞTE MAI MULTE AICI

