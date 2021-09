Andreea Marin, infectată cu Sars-CoV-2: ”Am fost păzită!”. Ce simptome a avut

Andreea Marin a dezvăluit că a fost infectată cu Sars-Cov-2. Chiar dacă a ținut totul secret, vedeta a avut Covid-19 în urmă cu ceva timp. După venirea în țară, atât ea cât și echipa cu care a lucrat pentru un proiect, au fost nevoiți să stea în carantină din cauza coronavirusului, scrie Spectacola.ro. Vedeta era vaccinată cu schema completă cu 5 luni înainte de a contracta virusul.

„Nu sunt genul care să dea sfară în țară. Am trecut și eu prin experiența COVID, nu a fost o plăcere, mare parte din echipa cu care am lucrat, am călătorit în lume, s-a infectat. Nu e o experiență plăcută, însă eu, fiind vaccinată acum cinci luni, am avut una dintre cele mai ușoare forme pentru că am fost păzită de vaccin. După ce am făcut analizele, acum câteva zile, am înțeles foarte clar cât de mare e diferența și cât de mult contează faptul că ajung mult mai puține persoane vaccinate în stadii grave ale bolii”, a dezvăluit Andreea Marin la Prima TV.

Ce simptome a avut vedeta

Andreea Marin a spus și ce simptome a avut atunci când a fost bolnavă de COVID-19.



„Câteva zile am stat la pat, am avut simptomele unei gripe puternice, dureri de mușchi, dureri de gât, temperatură. Am urmat tratamentul, am făcut tot ce a spus medicul să fac, i-am păzit pe cei din jur izolându-mă. Asta e perioada pe care o trecem, dar este responsabilitatea noastră să avem grijă și de noi, dar și de cei din jur”, a mai spus Andreea Marin.

Epidemie de vedete cu COVID-19. Monica Anghel, testată pozitiv

Monica Anghel a anunțat ieri pe pagina de Facebook că are COVID-19. Artista a publicat o imagine cu ea, în care confirmă faptul că a fost infectată cu coronavirus, deși este vaccinată cu ambele doze. Potrivit fotografiei, Monica Anghel se află acasă.

"Sunt vaccinată cu ambele doze și cu toate acestea tot am făcut COVID… aveți grijă de voi.", a scris Monica Anghel pe pagina sa de Facebook.

VEZI ȘI: Viorica de la Clejani, internată la „Matei Balș” cu Covid-19. Nu era vaccinată. "Vă rog să luați foarte în serios această boală nenorocită"