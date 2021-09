Viorica de la Clejani, internată la „Matei Balș” cu Covid-19. Nu era vaccinată. "Vă rog să luați foarte în serios această boală nenorocită"

Viorica de la Clejani a fost internată la Institutul Matei Balş din Capitală după ce a fost depistată cu COVID-19, transmite Antena 3. Informația a fost confirmată de către soțul ei, Ioniță de la Clejani. Acesta a spus că artista se află sub atenția medicilor de trei zile și că starea ei de sănătate e bună.



„Mi-a fugit pământul de sub picioare când am aflat că soția mea s-a îmbolnăvit de Covid. Ea e universul meu și al copiilor mei, așa că am reacționat imediat. Am internat-o la Matei Balș de trei zile și situația sa e una bună. Am toată încrederea în medici și în asistente, că vor avea grijă de soția mea.”, a spus Ioniță de la Clejani pentru redacția Playtech.

Ioniță de la Clejani: Să luați foarte în serios această boală nenorocită

Ioniță de la Clejani a transmis și un mesaj celor care ezită să se vaccineze anti-COVID.

„Viorica nu se vaccinase anti-Covid, dar lua niște medicamente… așa că vă rog pe toți să luați foarte în serios această boală nenorocită, o boală grea. În prezent, Viorica e bine, se simte bine și e în salon, nu la ATI!”, a adăugat artistul.

Ioniță de la Clejani a mai declarat că cel mai probabil se va vaccina toată familia după acest episod.

Viorica de la Clejani, DIETĂ. Sucul natural care a ajutat-o să slăbească

Cu doar câteva săptămâni în urmă Viorica de la Clejani dezvăluia cum a reușit să slăbească. Artista a mărturisit atunci că începuse să nu se mai simtă bine, așa că a decis să facă o schimbare în viața ei, motiv pentru care a renunțat la alimentele nesănătoase și a început să bea un suc minune, care a ajutat-o să scape de kilogramele nedorite. Potrivit acesteia, sucul este unul format din câteva legume naturale, precum: mărul, țelina și morcovul.

“În ultima perioadă nu m-am simțit prea bine și a trebuit să iau niște masuri radicale. Am avut transaminazele mărite. A trebuit să consum mai multe fructe, ceea ce eu nu prea mâncam. Am auzit și eu de acea sfeclă roșie, un măr, morcov, țelină. Și de nu am băut la suc din acesta. Nu urmez niciun tratament, doar am schimbat puțin alimentația din viața mea. Ioniță nu știa că eu coboram la ora 2 noaptea și rupeam frigiderul în două”, a declarat Viorica de la Clejani la o emisiune tv, potrivit SPECTACOLA.RO.