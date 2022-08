Andreea Esca împlinește 50 de ani. Prietenii ei au rămas surprinși când au aflat unde vor merge. "Așa e ziua Escăi: surpriză"

Andreea Esca sărbătorește pe 29 august împlinirea a 50 de ani. Prezentatoarea de la Știrile ProTv a sărbătorit alături de prieteni, pe care i-a dus într-o excursie surpriză în weekend-ul trecut. Se pare că la petrecere au fost peste 70 de oameni și inițial nimeni nu ar fi știut unde merg, de fapt.

Asta pentru că prezentatoarea și-a invitat prietenii apropiați la Aeroportul Otopeni, fără a le spune, însă, ce le pregătește, abia după îmbarcare au aflat unde merg, scrie Pro Tv.

Lucian Mândruță este cel care a povestit pe rețelele de socializare că "N-am știut până la ora asta unde plecăm. Din zece în zece ani, așa e ziua Escăi: surpriză. Azi? Știm deocamdată linia aeriană, așa că va fi probabil undeva în Orient".

Ulterior, tot el este cel care a revenit cu o completare și a anunțat că au plecat toți la Istanbul.

"Până la urma Esca ne-a dus la Istanbul, de ziua ei, prieteni, rude şi copii... Suntem vreo 70 şi-a fost nevoie de două autocare de la aeroport şi până aici - şoferii turci chiar au făcut întrecere cu noi, care ne duce mai repede...!", a spus acesta.

Salariul Andreei Esca. Fiica ei, Alexia Eram, dezvăluire surprinzătoare: Am rată. Îmi e super-greu

Salariul Andreei Esca a fost mult timp un subiect intens discutat în presă. Toată lumea este curioasă cât încasează prezentatoarea de la știrile Pro Tv, dar se pare că acesta este un secret bine ținut de jurnalistă. Fiica Andreei Esca, Alexia Eram, spune că habar nu are ce salariul are mama sa pentru că prezentatoarea nu i-a dezvăluit nici măcar ei acest mister.

"Nici eu nu îl știu, mă jur! Vă jur, nu mi-l spune, pentru că poate crede că dacă mi l-ar spune, aș scăpa informația. Mă jur că eu nu îl știu! Eu chiar nu știu! De vreo doi ani și jumătate, aproape trei ani, îmi câștig singură banii, ca să înțeleagă toată lumea. Normal că mama e foarte mândră și nici nu-i cer bani, chiar dacă aș avea nevoie. Și ea se comportă cu mine ca și cum aș fi și eu un om matur!”, a declarat Alexia Eram pentru Cancan.ro.

"În plus, Alexia a dezvăluit că nu mai stă în aceeași casă cu mama sa. Se pare că reușește să pună bani deoparte, pentru că are de plătit rate la apartamentul pe care și l-a achiziționat.

Nu mai stăm împreună, eu mi-am cumpărat apartamentul meu, am rată. Pe de o parte, îmi e super-greu, mai ales dacă plecăm în vacanțe. Înainte eram obișnuită să îmi cumpere ei (părinții n.r.) chestii. Și acum eu trebuie să plătesc gazele, lumina, apa, rata, am responsabilități. Sincer, sunt o fire foarte cheltuitoare, de ce să mint? Dar pentru vacanțe, oricum strâng. Trebuie să ai minimum o vacanță pe an și încerc să mă stăpânesc. Mario este partea rațională a familiei, care strânge, eu sunt pe partea cealaltă. Deci el mă potolește!", a mai divulgat Alexia Eram. Vezi mai mult AICI.

Dan Negru, provocare pentru Andreea Esca: I-am propus să ne facem publice salariile. Televiziunea s-ar credibiliza

Dan Negru i-a propus Andreei Esca să-și facă publice salariile, interesul fiind unul ridicat în rândul publicului.

"Eu i-am propus Andreei să ne facem publice salariile. Televiziunea din România s-ar credibiliza astfel. În toată lumea civilizată salariile starurilor TV sunt publice, știm cât ia Jimmy Fallon pe semnătură. Știm cât a luat Carlo Conti ca să prezinte festivalul San Remo. E valabil și la bugetele emisiunilor.

Aș vrea să știu ce buget au anumite emsiuni, de exemplu, și câți bani a scos din publicitate versus cât a costat. Astfel de analize media există în lumea civilizată a televziunii. La noi nu există, și de aici suspiciunile pe care le știm bine. Astfel de analize, transparente, sunt o normalitate în lumea civilizată a TV", a spus Dan Negru pentru ciao.ro. Vezi mai mult AICI.

