Andreea Bănică, clipe de panică în mall: Demisionez! Nu vreți să știți ce a fost la gura mea

Andreea Bănică a trecut prin momente tensionate, după ce a rămas blocată în incinta unui mall, timp de câteva minute.

Artista le-a povestit totul fanilor pe rețelele de socializare. După ce a petrecut câteva ore în sala de sport a vrut să se îndrepte spre casă, însă a avut o surpriză atunci când a văzut că tichetul de la parcare nu funcționează, astfel că nu putea ieși din mall.

În acel moment, Andreea Bănică a plecat să caute pe cineva care să o ajute, însă nu găsea niciun angajat al mall-ului, lucru care a enervat-o la culme.

"După ce m-am antrenat două ore jumătate, aproape trei astăzi, fiți atenți ce pățesc eu. Deci mă învârt de atâta timp să găsesc pe cineva de la security ca să pot să ies din mall și cred eu că acești domni de la security se află la meci, pe terasă. Mi-a spus cineva, mi-a vândut un pont, să mă duc să caut. Primul om de la security care îmi iese în cale, nu vreți să știți ce a fost la gura mea. Rău e să fii obosit și să cauți pe cineva în tot mall-ul să poți să pleci. Demisionez!”, a spus Andreea Bănică pe InstaStory, potrivit Spectacola.ro

"Era părăsire de post"

În cele din urmă, vedeta a reușit să găsească ajutor, însă atitudinea paznicului nu a fost una pe placul artistei. Cu toate astea, Andreea Bănică a reușit să plece spre casă.

"Am ajuns acasă până la urmă, m-am plimbat ceva în mall-ul acela, am găsit pe cineva de security și îmi spune așa, de ce n-ați fost la parter, avem un coleg acolo. Am fost la parter, nu era colegul, era părăsire de post, nu era colegul, era plecat, poate o fi fost omul la baie. Îmi spune foarte drăguț așa că pe spatele tichetului sunt două numere de telefon, iar la care eu așa mă gândesc, oi fi eu blondă, dar dacă n-ai baterie la telefon, cum ieși din mall, cum?”, a mai povestit Andreea Bănică.