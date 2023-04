Anca Mizumschi și Val Vâlcu: De ce nu citesc românii. „Nu putem discuta despre marea masă de cititori” / „O carte se probează mai mult decât un pantof”

„Hai să fim sobri - câți oameni citesc, în România, când ne referim la marea masă? Pentru că, practic, cititorii sunt acei oameni care, indiferent dacă sunt ingineri, pianiști sau grădinari, iubesc arta asta, se regăsesc în cărți, au o pasiune, dar nu putem discuta în România despre marea masă de cititori”, a explicat Anca Mizumschi, autoarea bestseller-ului "Cei care cumpără stele".

„În ultima vreme, masa aceasta s-a redus și mai mult. A fost și criza economică, mă rog, vorbim și despre posibilitatea de a achiziționa multe titluri. De aceea poate că oamenii merg la sigur și poate nu iau autori pe care nu îi cunosc. Oamenii se gândesc mult, se alege greu o carte, se probează mai mult decât pantofii, în mod sigur.

Pe de cealaltă parte, unele edituri mai trișează. De exemplu, am o carte pe care o citesc mai des - „Peripeţiile bravului soldat Švejk” - și am vrut să iau una nouă pentru că se cam terfeliseră cele două volume pe care le aveam din secolul al XX-lea. Am luat una nouă, un format mai ciudat așa. E o carte groasă, mică și ce am descoperit? Ca să nu mai dea bani traducătorului, au luat o traducere din perioada interbelică. Nu știu, nu sună bine. Dacă cineva ia prima oară în mână această carte, poate rămâne cam dezamăgit sau cel puțin nu la fel de mulțumit”, a precizat Val Vâlcu.

Scriitoarea Mizumschi, despre oameni și cărți într-o lume dominată de tehnologie: Capacitatea analitică dispare și analfabetismul funcțional crește

În trecut, oamenii priveau cititul ca pe o modalitate de a se distra. Astăzi, aceștia par să se distreze mai mult atunci când folosesc telefonul, tableta, televizorul sau calculatorul. Scriitoarea Anca Mizumschi a vorbit despre cum putem răsturna acest fenomen.

„Fenomenul nu e doar național, este global. În perioada în care eram noi studenți sau elevi de liceu, aveai două ore pe zi cu Ceaușescu la televizor și atunci, cumva, cărțile aveau altă greutate în viața ta pentru că atunci când citești o carte ești în lumea cărții respective și este o formă de evadare în imaginar, în construcția aceea ficțională și oamenii, într-o dictatură brutală, aveau nevoie de evadare, nu existau filme și cărțile aveau totuși circulație.

Când optezi pentru a citi un titlu de carte, indiferent dacă este o carte de consum, este o selecție, pe când tot ce vezi pe toate canalele media reprezintă un bombardament permanent fără nicio selecție. E ca și cum ești expus virușilor într-o gripă și normal că ne îmbolnăvim. Așa cum ne îmbolnăvim de gripă, ne îmbolnăvim și de ceea ce se întâmplă la ora actuală, respectiv manipulare masivă, teorii ale conspirațiile pentru că oamenii din cauza faptului că nu mai citesc, nu mai au capacitate analitică să facă o comparație, o analiză, să vadă ce lucru sună fals. Pur și simplu absorbim, capacitatea analitică dispare, analfabetismul funcțional crește și asta ne face foarte vulnerabili.

Efortul intelectual de a citi o carte este și o metodă de a te apăra, de a înțelege, de a nu mai fi atât de vulnerabil și expus. Faptul că devenim niște victime foarte sigure este trist. În America se discută în momentul de față, interzicerea TikTok-ului prin lege. Nu interzicerea cred eu că este soluția, ci pur și simplu oamenii să nu mai fie atât de ușor de manipulat, să gândească puțin mai mult”, a spus scriitoarea Anca Mizumschi.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News