Anca Dragu: Copiii au dreptul să fie aproape de factorii de decizie

Preşedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat sâmbătă că toţi copiii trebuie să fie sprijiniţi pentru a-şi valorifica potenţialul şi pentru a avea o viaţă bună, pledând totodată pentru implicarea celor mici în luarea deciziilor, dar şi pentru protejarea mediului, astfel încât generaţiile viitoare să se poată poată bucura de un Pământ mai curat, scrie Agerpres.



Anca Dragu a deschis sâmbătă evenimentul "Senatul Copiilor", organizat la Palatul Parlamentului, cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului.



"Indiferent dacă trăiesc într-un oraş mare sau într-un sat izolat, împreună cu familia lor sau cu adulţi care au grijă de ei, dacă au abilităţi speciale sau nu, indiferent de etnia din care fac parte, toţi copiii trebuie să simtă că sunt iubiţi. Trebuie să fie iubiţi, trebuie să fie ocrotiţi, să fie sprijiniţi pentru a-şi atinge potenţialul. Este crezul meu, un crez pe care l-am moştenit de la părinţii mei. De mic copil am avut libertatea de a alege, am avut o copilărie fericită, am fost sprijinită de părinţii mei, am putut să îmi aleg cariera, să aleg ceea ce vreau să fac în viaţă şi întotdeauna am simţit sprijinul familiei. Aş vrea şi mi-ar plăcea ca toţi copiii să simtă acest lucru", a afirmat Anca Dragu.

Moștenire generațiilor viitoare

În contextul Zilei mondiale a mediului înconjurător, care este marcată sâmbătă, Anca Dragu a subliniat că este datoria fiecăruia de a lăsa moştenire generaţiilor care vor veni un Pământ mai curat.



"Ziua de astăzi mai poartă o simbolistică importantă - este Ziua mondială a mediului. Înainte de orice lege, trebuie să ştim că e datoria fiecăruia dintre noi să minimizăm impactul activităţii noastre asupra mediului, este datoria noastră să lăsăm moştenire copiilor noştri o planetă, un Pământ mai curat, de care să se bucure cel puţin la fel cum ne bucurăm şi noi. Pandemia de COVID-19 ne-a învăţat poate cea mai importantă lecţie. Pământul poate respira altfel, dar depinde de noi cum se întâmplă acest lucru. Pandemia ne-a învăţat ce înseamnă solidaritatea, ne-a învăţat că trebuie şi putem fi uniţi. Ne-a învăţat că putem învinge acest virus. A fost o situaţie unică cu care ne-am confruntat şi sper că ne apropiem de finalul acestei perioade, dar trebuie să continuăm campania de vaccinare", a subliniat preşedintele Senatului.

Alături de factorii de decizie





Anca Dragu a spus că "Senatul copiilor" reprezintă doar primul dintr-un lung şir de evenimente, adăugând că, pe lângă dreptul la joacă, copiii au şi dreptul de a fi implicaţi, de a se afla alături de factorii de decizie.



"Nu este doar o zi specială. Este şi un mesaj important: copiii au dreptul la joacă şi au dreptul să fie implicaţi şi aici, să fie aproape şi de factorii de decizie. Am deschis curtea Senatului pentru copii şi toţi cei care au vrut să li se alăture. Este primul eveniment, dar nu este ultimul. Este primul eveniment dintr-un lung şir de evenimente în care Senatul României îşi deschide porţile şi va găzdui o serie de evenimente prin care copii, părinţi, adulţi, bunici să fie alături de noi", a afirmat ea.

Progrese semnificative

Totodată, ea a remarcat că în ultimii ani au existat progrese semnificative în ce priveşte promovarea şi respectarea drepturilor copilului, dar că mai sunt multe de făcut.



"Nu toţi copiii se nasc în familii iubitoare şi ocrotitoare, nu toţi copiii sunt atât de norocoşi cum suntem noi, cei de aici. Este de datoria noastră să îi ajutăm, să le dăm această fericire şi această şansă la viaţă, la o viaţă bună, şansa să îşi realizeze idealurile. Am încredere că toţi copiii din ţara noastră se vor bucura de drepturile lor şi de o viaţă mai bună aici, în România. Educaţia este şansa României, şansa unui viitor frumos", a punctat preşedintele Senatului.

Eveniment reprogramat





Anca Dragu s-a declarat mulţumită de faptul că evenimentul, programat iniţial pentru data de 1 iunie, a fost amânat, din cauza vremii ploioase, astfel încât copiii să poată petrece sâmbătă o zi frumoasă, în aer liber.



Cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului, Senatul României organizează între orele 10,00 şi 20,00, un eveniment dedicat copiiilor.