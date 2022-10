"Am ieșit la luptă clar!". Anamaria Prodan vrea să candideze la președinția României: Vor fi multe voci care-mi vor critica deciziile

"Am schimbat la nivel național și am completat fiecare organizație din fiecare județ. Am ieșit la luptă clar, în urma lucrurilor care s-au întâmplat în familia mea și în urma propriilor mele experiențe. Sunt mai determinată ca niciodată, alături de Alianța pentru Patrie să schimbăm tot ce înseamnă legi”, a declarat Anamaria Prodan pentru Click!

"Vor fi multe voci care-mi vor critica deciziile"

"Știu că intrarea mea în politică este suprinzătoare pentru toată lumea și suținători, dar și critici ai mei! Am făcut pasul acesta pentru că propriile mele experiențe personale m-au determinat să mă aplec asupra rolului femeii în societatea românească și am constat că, deși se discută extrem de mult pe tema creșterii cotei de gen, pe tema egalității de gen, femeile, în mentalul românesc, ocupă un loc infim în societate!

Violența domestică este extrem de răspândită, legile din România nu sunt suficient de puternice, de clare, de protectoare cu victimele violenței domestice, iar noi, femeile, încă nu avem suficientă încredere în noi. Consider că am ajuns la maturitatea și înțelepciunea antreprenorială care îmi permit să lupt atât pentru drepturile mele, ca femeie, cât și pentru drepturile româncelor!

Eu cred cu toată tăria în acest proiect, prin care vreau să schimb ceva în viața femeilor din România. Știu că vor fi multe voci care-mi vor critica deciziile, dar vreau să cred că, în final, vom avea legi care să pedepsească în mod real violența domestică!”, a afirmat Anamaria Prodan, în discursul ei de la conferința de presă, de la sediul APP.

"Dacă partidul consideră că sunt o voce bună, voi candida"

"Codrin Ștefănescu președintele APP, care a condus țara și a numit și schimbat guverne, vocea noastră cea mai puternică, nu va candida niciodată, nicăieri. A avut posibilitatea să se numească în orice funcție, dar niciodată nu a acceptat. Iar, eu, dacă partidul consideră că sunt o voce bună și pot face niște lucruri, da, voi candida! Dacă mă întrebați acum unde, aș spune lăsați-mă să văd unde aș fi bună!", a declarat impresara, la conferința de presă.

"Singura politică pe care am făcut-o până acum a fost cea a unei soții devotate"

Zilele trecute, Anamaria Prodan anunța că s-a înscris în APP și că va face istorie și în sfera politicului, așa cum a făcut și în fotbal.

În urma conflictului cu fostul soț din stradă, a ajuns la poliție și la spital, aducându-i acestuia mai multe acuzații. Din acel punct, Anamaria Prodan a decis sa lupte pentru drepturile femeilor și să pună limite în comportamentul bărbaților, așa că a acceptat sa facă parte din APP (Alianța Pentru Patrie).

"Singura politică pe care am făcut-o până acum a fost cea a unei soții devotate și a unei mame care și-a crescut copiii cu forță și putere, le-a oferit o viață senină, fără lipsuri, încercând să îi înconjoare cu dragoste, respect și încredere, principalele valori ale unei familii adevărate.(...) L-am ridicat, l-am așezat pe cel mai de preț piedestal, l-am promovat, i-am oferit întreaga mea viață, forță, bani, tot. Iar recunoștința lui, respectul lui pentru că i-am închinat fiecare respirație a mea, îl știți: altă femeie, un copil cu ea, minciuni, lipsă de respect, lașitate. Acum a venit timpul să îmi canalizez toată energia și forța către cauza noastră, a femeilor. Trebuie să ne trezim! Să ne respectăm! Să avem încredere în noi înșine.”, a spus Anamaria Prodan. Citește mai departe>>

