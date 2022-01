Anamaria Prodan, declarație uimitoare despre numele său REAL: Nu m-a chemat NICIODATĂ Prodan!

Divorțul anului 2021 în showbiz-ul românesc. Decizie RADICALĂ, cifre surprinzătoare. Anamaria Prodan, lovitura de grație

Anamaria Prodan a făcut o dezvăluire surprinzătoare la o emisiune TV, spunând că are o altă identitatea decât cea cunoscută de toată lumea.

Confuzia s-a creat după ce numele mamei sale, Ionela Prodan, i-a fost atașat inevitabil, dar numele din acte este altul, de fapt.

Anamaria este cunoscută ca "Prodan", după numele regretatei cântărețe Ionela Prodan, dar impresara a rupt tăcerea abia recent și a spus că acest nume nu s-a regăsit niciodată în buletinul ei. În schimb, ea a avut trei nume în cartea de identitate până la vârsta de 48 de ani:

"Nu m-a chemat niciodată Prodan. Mi s-a zis așa pentru că mama era Prodan. Eu sunt Anamaria Ionela Tănase de la naștere! După primul soț, am schimbat actele și am fost Dumitrescu, iar acum sunt Anamaria Ionela Reghecampf. Prodan n-am fost niciodată", a spus Anamaria Prodan, la Kanal D.

”Despre Reghe ce pot să spun? Doar să zâmbesc, oarecum. Când ești foarte stresat cu activități mondene, nu ai cum să faci performanță în fotbal. Eu, timp de 16 ani, nu i-am permis lui Reghecampf să aibă activități mondene în afara bunului-simț. Iar asta pentru că nu poți să te joci cu banii oamenilor, cu banii investiți. Când mintea ta este cu totul și cu totul în altă parte, când ești preocupat să îți faci amantele cunoscute și să te faci de râs secundă de secundă, zi de zi, e greu să faci performanță. Bine că are clauză de reziliere, altfel era dat afară de mult timp.

Cred că are clauză vreo 300.000 (n.r.– euro), dar probabil Rotaru nu are bani acum pentru clauza de reziliere. Dar vă spun că va fi din ce în ce mai rău. Măcar atât a învățat de la mine, să își pună clauză de reziliere în contract, altfel era dat afară. Dacă va continua așa, va fi 'out from football', nu în play-out. Acum înțeleg de ce a fost dat afară de peste tot, care erau preocupările lui Reghe. Viața lui s-a împărțit între minciună și nenorociri. Chiar îmi pare rău că a ajuns o umbră a antrenorului care era numărul 1 de la noi, atunci când noi, familia, îi eram alături”, a declarat Anamaria Prodan, pentru Fanatik.

"Mi-a furat tot din casă!"

"Dacă nu era mama și nu mă chema Prodan, eu acum stăteam în stradă cu tot cu copii din cauza domnului Reghecampf și a amantelor sale! Mi-a furat tot din casă! Venea și plângea și își cerea scuze de la copii! Gigi Becali spunea că se întâmpla de opt ani, dar se întâmpla de zece ani, nu de opt. Noi îl iertam mereu, și eu și copii. Am încercat să ascundem gunoiul sub preș”, a dezvăluit Anamaria Prodan, la "Xtra Night Show".

Impresara îl acuză pe Reghe de furt. Vedeta a depus două plângeri penale.

"Nu am revendicat niciun bun"

De curând, Laurențiu Reghecampf a transmis un mesaj după ce a fost acuzat în nenumărate rânduri că a profitat de averea familiei Prodan.

"Cu privire la moștenirea primită de către Anamaria de la regretata sa mamă, menționez că nu am revendicat niciun bun din componența acesteia și nici nu am formulat vreodată pretenții în acest sens. Având în vedere că pe rolul instanțelor judecătorești a fost introdusă în luna august 2021 o acțiune de divorț și partaj (cu primul termen de judecată la 7 februarie 2022), apreciez că toate aspectele de ordin financiar vor fi soluționate pe această cale", a scris Laurențiu Reghecampf pe Instagram.

"Căsnicia mea nu face obiectul unei dezbateri de interes public, drept pentru care vă rog să-mi respectați decizia de a nu mă angrena în discuții vizând acest subiect. Copiii vor reprezenta întotdeauna o prioritate în ceea ce mă privește. Mă voi implica în educația lor cu aceeași dăruire, voi continua să-mi îndeplinesc rolul de tată, să le ofer dragoste și sprijin necondiționat. Orice alte declarații sau speculații constituie imixtiuni nefondate în viața mea privată", a mai scris Reghecampf, privind acuzațiile potrivit cărora nu își neglijează copilul.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au de împărțit la divorț o avere estimată la aproximativ 40-60 de milioane de dolari, potrivit click.ro.

