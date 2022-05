Amber Heard îl acuză pe Johnny Depp de abuz fizic. ”Disconfortul pe care l-am simțit după aceea a pălit”

Amber Heard a izbucnit în plâns în timpul procesului pentru defăimare, în timp ce a descris modul în care Johnny Depp ar fi agresat-o sexual cu o sticlă. Actrița, în vârstă de 36 de ani, a spus că, în timpul unei confruntări violente, Depp a ținut-o de gât și a spart sticla în casa lor din Australia, în martie 2015.

Actorul a negat toate acuzațiile.

Descriind incidentul din 2015 în timpul celei de-a doua zi în care depune mărturie, Heard le-a spus juraților că, în urma unei bătăi, au ajuns pe o suprafață plană și ea a simțit ”presiune asupra osului pubian”.

"Am simțit această presiune, am crezut că mă lovește. I-am văzut brațul. Îi simțeam brațul și părea că mă lovește. Am simțit durere și presiune pe osul pubian. Nu-mi amintesc ce am spus, îmi amintesc doar că eram nemișcată. Mă uitam prin cameră, toate sticlele erau sparte”, a spus Heard.

Locul în care a avut loc incidentul a fost vandalizat cu vopsea și mâncare

Avocatul lui Heard, Elaine Bredehoft, i-a cerut actriței să clarifice detaliile grafice a presupusului abuz și ceea ce actorul a făcut.

”Am avut inima frântă. Disconfortul pe care l-am simțit după aceea a pălit în comparație cu cât de speriată și șocată am fost”, a mai mărturisit Heard.

Actrița a spus că Depp a spart și un telefon din proprietate „în bucăți”, și-a rupt cămașa și a țipat la ea în mod repetat că o va „omorî la naiba”. Jurații au ascultat cum în dimineața de după presupusul incident, Heard a descoperit mesaje „incoerente” scrise cu vopsea bleumarin și maro și mâncare mânjită pe pereții proprietății.

S-a temut că Depp și-ar putea face rău

Ea a adăugat că bucăți de carne crudă învelite într-o rochie de mătase pe care o deținea au fost ascunse în diferite locații din jurul proprietății.

„A fost bizar”, a afirmat actrița.

Heard a adăugat că a fost „distrusă” de incident și s-a temut să plece acasă, deoarece Depp și-ar putea face rău. În timpul unui alt incident, ea a spus că Depp a ținut-o cu o pernă și că se temea că ar putea muri în timp ce se străduia să respire.

Te-ar mai putea interesa și: Amber Heard a depus mărturie. ”Este oribil pentru mine”. Depp ar fi dat ”prima palmă”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News