"Am tăcut din respect pentru mama". Oana Roman o avertizează pe Catinca Roman: Am probe și adevărul de partea mea. Am și înregistrarea audio

"Citez: "Nu am fost la maică-mea de un an. Pentru că, sinceră să fiu, nu am de ce. Da. Nu am de ce, la ce s-a întâmplat. Pot să-mi pun picioarele în spate liniștită". Nu știu ce consideră ea că s-a întâmplat. În afară de faptul că mama s-a luptat pentru ea și pentru noi toată viața ei. Deci eu nu vorbesc fără probe. Nu mint și nu mă fofilez. Și nu voi mai permite nimănui niciodată să-mi pună la îndoială afirmațiile, pentru că eu pentru tot am probe și adevărul de partea mea. Și cu asta am încheiat. Am și înregistrarea audio. Am tăcut din respect pentru mama și pentru sănătatea ei. Dar gata. M-am săturat de minciuni. Nu mai salvez aparențele nimănui', a declarat Oana Roman de curând pentru wowbiz.ro.

Ce acuzații îi aducea Oana Roman, anterior, Catincăi

"Cine își permite să trimită declarații despre mine mincinoase, trebuie să-și asume. Am fost la mama, (…) A început să-mi spună ”Da, Catinca ce face? Catinca unde e? Catinca de ce nu vine?”, iar doamnele de aici mi-au spus că se trezește noaptea și strigă, urlă după Catinca, după sora mea, după fata ei. Această fată care a declarat că nu mai vrea să meargă la mama și, după, a spus că eu mint și că ea o să meargă la mama. Ei bine, nu a mers și asta e foarte urât.

Sora mea a declarat că o să meargă la mama, că nu a spus niciodată că ea nu vrea să meargă la mama și că ea înțelege că spun lucrurile astea pentru că eu sunt rănită. Nu, draga mea, nu sunt rănită. Faptul că Marius a plecat de acasă și am reușit, într-un final, să încheiem acea relație toxică pe care o aveam pentru mine este o fericire. Și-a ales prost momentul, dar eu nu sunt, eu sunt foarte fericită și această problemă referitoare la mama nu are nicio legătură. Deci nu am nevoie de milă, n-am nevoie de compasiune sau de condescendență, am nevoie ca mama să nu mai urle noaptea după fata ei, atât!”, a transmis Oana Roman pe Instagram.

"Nu doresc să intru în acest carusel de prost gust"

"Nu mă interesează ce a declarat, e problema ei! Eu mă știu cum sunt, îmi știu socotelile. Nu doresc să intru în acest carusel de prost gust! Este foarte dificil pentru mine s-o văd pe mama în starea în care este acum. Nu mă simt nici eu prea bine, ea nici atât. Eu mă confrunt cu o depresie foarte urâtă de când a murit tata. Iau înca antidepresive. Plus că e foarte departe azilul unde este internată ea. Nu am putut conduce până acolo. Când iei astfel de pastile tari, nu ai voie să conduci mașina. M-am gândit că nici ei nu i-ar face bine să mă vadă așa. Nu am inteționat să mă fofilez", declara Catinca Roman, după acuzațiile Oanei Roman, potrivit click.ro.

