"Am căzut cu scara, în direct, la televizor. Eu sunt ăla". Mihai Morar, moment de sinceritate: "Am făcut mișto de oameni foarte mulți ani..."

"Îmi venea foarte ușor să fac mișto de oameni. Și am făcut mișto de oameni foarte, foarte mulți ani și credeam că miștoul ăsta îmi aduce validare. Și urcam treaptă cu treaptă... o scară a miștoului. Știți ce s-a întâmplat când am ajuns în vârf? Am căzut cu scara în direct la televizor. Eu sunt ală. Eu sunt Mihai Morar și am căzut cu scara la televizor”, a spus Mihai Morar, pe scena evenimentului TEDex, scrie click.ro.

"Momentul meu de trezire a fost cel în care am dat cu capul de pământ. Eu, efectiv, luam viața la mișto, luam oamenii la mișto și mă luam pe mine la mișto. Mi-am dat seama că miștoul nu-mi aparține pentru că eu vin din cu totul și cu totul altă parte în care noi ziceam, când era ceva frumos, când era ceva drăguț, noi nu ziceam fain.

Așa a apărut și podcastul Fain și Simplu care pentru mine este cea mai bună lecție personală pe care mi-am dat-o de a putea să stau la o masă ore în șir cu oameni și a-i asculta pur și simplu. Și, în momentul în care nu iei oamenii la mișto, o să descoperi că, în absolut orice persoană, cât de faină este”, a precizat Mihai Morar pe scena TEDex.

Încercarea cruntă prin care a trecut Mihai Morar: De ce a dispărut. ”Cred că de la moartea bunicilor mei, n-am primit un mesaj mai dureros decât ăsta”

Un diagnostic grav primit de fetița lui Mihai Morar, Roua, l-a blocat profesional și l-a îngenuncheat personal. Cu doar câteva ore înainte să intre în casa de sticlă din Orașul Faptelor Bune, îndrăgitul om de radio primea o veste cumplită. Mezina familiei, la doar 3 anișori, are nevoie urgentă de o operație pentru a-i drena lichidul acumulat în plămâni, din cauza unei pneumonii care a evoluat prost.

”Cred că de la moartea bunicilor mei, n-am primit un mesaj mai dureros decât ăsta”, povestește Mihai Morar în cel mai nou episod de podcast ”Fain & Simplu”, primul din acest sezon.

”Cu 4 zile mai devreme, vorbeam dacă să meargă sau să nu meargă la prima ei serbare de la grădiniță, iar acum diagnosticul era de pneumonie cu acumulare mare de lichid. Roua și mama ei sunt urcate în ambulanță, traversează tot orașul și ajung la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie. Mi se părea că e prea mult pentru un copil, într-o singură zi. Roua nu văzuse vreun salon de spital sau vreo cameră de gardă până la vârsta ei. Ambulanțele erau doar niște jucării din camera ei, în niciun caz o realitate, numai că realitatea era mai dură de atât.

La Marie Curie am aflat ce o așteaptă pe Roua. Pneumonia era atât de agresivă încât medicii au hotărât să o opereze pentru ai drena lichidul din plămâni. Nu știu când v-ați simțit voi neputincioși ultima oară, dar neputința de a face ceva pentru copilul tău bolnav este, sigur, cel mai greu de dus dintre toate neputințele. Cred că de la moartea bunicilor mei n-am primit un mesaj mai dureros decât ăsta”, povestește Mihai Morar. Citește mai departe>>

