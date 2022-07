Alimente și băuturi care sunt în pericol de dispariție. Printre ele: Vinul. Anul în care e posibil să nu se mai bea licoarea magică

Potrivit ONG-ului Oxfam Intermon, aceste produse s-ar putea să fie de negăsit în perioada următoare. Singura soluție pentru a le avea în continuare ar fi să ne implicăm mai mult pe zona de ecologie.

Mierea



Utilizarea produselor toxice, impactul asupra habitatelor sau schimbările climatice reduc rapid populația de albine. Și este o problemă serioasă, nu doar din cauza mierii, ci și pentru că albinele sunt mari polenizatori de fructe, legume și diferite culturi, potrivit Oxfam Intermón.

Cafea



Studiile indică faptul că schimbările climatice afectează principalele zone producătoare ale soiului de cafea Arabica. O lume fără cafea este posibilă.

Bananele



Boala Panama este o ciupercă care atacă bananele și afectează aprovizionarea cu aceste fructe, punându-le în pericol supraviețuirea.

Ciocolata



Încă o dată, schimbările climatice sunt marele inamic. Creșterea temperaturilor în țări precum Ghana sau Coasta de Fildeș va afecta producția de cacao. Aceste zone vor fi mai calde decât au nevoie aceste culturi.

Ton roșu



Supraexploatarea la care este supusă această specie arată că, în doar 10 ani, populația sa a fost redusă cu 85%. Viitorul lui pare complicat.

Pește-spadă mediteranean



Un alt aliment aflat în pericol de dispariție, conform Oxfam Intermón, este această specie din cauza pescuitului ilegal și a pescuitului excesiv. De fapt, majoritatea capturilor sunt pui, ceea ce împiedică reproducerea acestora.

Vinul

Un alt produs în pericol este vinul, care este foarte afectat de vreme. Probabil că în 2090 nu vor exista vinuri Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay sau Syrah, din cauza schimbărilor climatice.

Cartofii violeți



Devine din ce în ce mai greu să-i găsești. Erau foarte comuni cu câteva decenii în urmă, dar acum continuitatea lor atârnă de un fir de ață, iar schimbările climatice sunt, de asemenea, unul dintre dușmani.

Midii



Acidul din apele Pacificului, din cauza activității umane, slăbește coaja acestor moluște și există temeri pentru supraviețuirea lor. În plus, trebuie să adăugăm supraexploatarea și reducerea habitatelor.

Orez



Este greu de imaginat o lume fără orez, dar spre acolo ne îndreptăm. Creșterea temperaturilor și efectul de seră reduc producția cu 10% - 20%.

Porc iberic



Costurile ridicate de reproducere și producție fac din porcul iberic o specie pe cale de dispariție.

Bere



Încă o dată, schimbările climatice își poartă responsabilitatea. Secetele din ce în ce mai dese îngreunează cultivarea orzului, o cereală esențială pentru producerea acestuia.

VEZI ȘI: Strategie la supermarket: Până și cartofii sunt afectați, nu doar carnea! Român stabilit în Marea Britanie: Au luat această decizie pentru a te taxa mult mai mult

Un român stabilit în Marea Britanie ne-a povestit ce se întâmplă în supermarketurile de acolo.

Clienții se confruntă cu o situație bizară când merg la cumpărături. Mai nou, până și cartofii se vând la bucată! Și în privința cărnii au survenit câteva modificări ciudate la supermarket.

Despre toate acestea ne-a vorbit un român stabilit în Marea Britanie.

„Am observat o mișcare largă în rândul supermarketurilor din Marea Britanie, de câțiva ani încoace, căci au început cam toți să modifice unitatea de măsură la prețuri la fructe și legume, din vânzarea la kilogram în vânzarea la bucată.

Schimbând unitatea de măsură, te pune pe tine, client, în imposibilitatea de a compara prețul cu alte surse (supermarketuri, magazine etc) și încearcă să îți schimbe perspectiva să te poată taxa mai mult. Mult mai mult.

De la mere, pere, au ajuns să vândă și cartofii la bucată, ceea ce devine frustrant. Eu personal încerc să îi boicotez pe toți evitând toate aceste produse care sunt expuse cu preț la bucată și, bineînțeles, evitând comercianții care practică această măsură.

Dar publicul larg este neglijent și nu cred că protestează sau dă înapoi de la aceste practici pentru că "se vinde".

Mai mult, am observat că au prins mult mai mult curaj și comercianții... adică au atacat și categoria de carne. De exemplu, vaca era împărțită și fiecare zonă are o denumire, mușchi, t-bone, antricot, tomahawk etc. Ei bine, comercianții au schimbat dinamica total și au șters practic aceste denumiri din comerț (mă refer la supermarket, la raft), acum vita devenind, 'Quick fry' , 'Easy fry', 'Cubes' 'Steak'.

Neștiind ce tip de vită este în spatele la 'easy fry', ești în imposibilitate absolută de a face orice fel de comparație sau de a avea o opinie asupra raportului preț/valoare pe care îl are produsul respectiv. Și cumperi, că n-ai încotro”, a povestit un român stabilit în Marea Britanie pentru DC News.

