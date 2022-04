Alimente bogate în zinc. Importanța acestui oligoelement în organism

Pentru a menține corpul sănătos este foarte important să consumi alimente bogate in zinc. Rolul zincului în viața umană este fără ambiguitate. Acesta este esențial pentru o sănătatea generală. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere că acest oligoelement este necesar în doze foarte mici, iar depășirea normei poate duce la intoxicație. În același timp, deficiența acestuia poate provoca daune semnificative, motiv pentru care este atât de important să se controleze aportul de zinc.

Zincul intră în organism odată cu apa și alimentele care conțin zinc. Deși, în cazul deficienței acute de micronutrienți, experții recomandă utilizarea sub formă de tablete, în funcție de cauza carenței sale. Aportul zilnic de zinc pentru bărbați este peste 11 mg. În condiții normale, femeile au nevoie de 8 mg dintr-un microelement pe zi, în timpul sarcinii norma este de 12 mg. Această cantitate de zinc te va ajuta să previi bolile sistemului digestiv.

Funcțiile zincului pentru corpul uman

Zincul stimulează producția de insulină, îmbunătățește funcționarea pancreasului și întărește sistemul nervos. De asemenea, zincul îmbunătățește starea părului și a pielii, datorită absorbției mai active a vitaminelor B. Acest oligoelement promovează circulația oxigenului, normalizează metabolismul și permite embrionilor să se dezvolte normal în timpul sarcinii. De asemenea, acesta ameliorează disconfortul apărut din cauza hârâitului în piept.

Zincul afectează favorabil sistemul respirator, normalizând funcția sexuală și îmbunătățind calitatea spermei. De asemenea, zincul participă la întărirea funcțiilor protectoare ale sistemului imunitar. Nu puteți ignora lipsa de zinc din organism, este important să observi și să răspunzi în timp util la primele simptome. De asemenea, dacă este la timp depistat lipsa zincului poți preveni celulita infecțioasă.

Principalele semne ale deficienței pot fi un simț al mirosului slăbit, diareea, vederea încețoșată pe timp de noapte, vindecarea slabă a zgârieturilor, precum și fragilitatea și căderea părului. Efectul zincului asupra organismului este puternic, așa că merită monitorizat constant nivelul acestuia.

O atenție deosebită trebuie acordată nivelului de zinc din organism pentru persoanele care prezintă risc. Din această categorie fac parte vârstnicii, femeile în timpul sarcinii, persoanele cu dependență de alcool, vegetarienii, persoanele cu probleme digestive. Dacă faci parte din aceste grupuri de oameni, include periodic alimente care conțin zinc în dieta ta.

Alimente bogate în zinc. Ce să mănânci pentru a-ți menține sănătatea

Fasolea are o compoziție valoroasă. Acest aliment conține vitamina B, C, fier și magneziu. Conține 3,21 mg de zinc la 100 g, ceea ce reprezintă 27% din valoarea zilnică. Pentru persoanele care nu sunt vegetariene este suficient să consume 500 g de produs pe săptămână sub orice formă.

Mulți copii și adulți iubesc cacao și din motive întemeiate. Pe lângă faptul că este gustos, este și sănătos. Produsul conține 6,81 mg de zinc la 100 g. Prin urmare, putem concluziona că cacao chiar îmbunătățește starea de spirit și sănătatea. Totuși, rețineți că acest produs conține și cofeină în doze mici. În cantități mari, poate fi dăunător persoanelor care suferă de boli cardiovasculare.

Fructele de mare, precum stridiile, homarii, crabii, conțin cel mai mult zinc. Produsul copt conține 61 mg de oligoelement la 100 g. Aceasta este semnificativ mai mare decât doza zilnică. Homarul fiert conține 4,1 mg, iar crabii 3,8 mg zinc la 100 g. De aceea nu este recomandat sa consumi zilnic aceste tipuri de fructe de mare.

Ouăle sunt o sursă nu numai de zinc, ci și de colină, vitamine B, grăsimi sănătoase. Ouăle conțin 1,4 mg de oligoelement la 135 g. În absența alergiilor și a altor contraindicații, pot fi consumate zilnic. Semințele de dovleac conțin 10 mg de zinc la 100 g, susan 7 mg, semințele de floarea soarelui 5,3 mg. Semințele pot fi cumpărate de la orice magazin și vă pot completa dieta.

Există mai multe alimente bogate în zinc, însă un conținut mai mare de acest aligoelement este concentrat în brânza olandeză. Aceasta conține 5 mg zinc la 100 g, 42% din valoarea zilnică, elvețiană 4,6 mg 38%, cheddar 4,5 mg, gouda 3,9 mg. Acestea includ, de asemenea, aminoacizi, bacterii lactice și proteine, conform BZI.

