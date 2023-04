Alifantis: Trebuie să dau banii înapoi! Am rămas negru de supărare. Prea se fură în țara asta

Statul îl obligă pe Nicu Alifantis să înapoieze banii primiți ca indemnizație în timpul pandemiei. Artistul a primit somație din partea statului. Mai exact, este vorba despre o sumă lunară pe care artistul a primit-o între luna aprilie 2020 și până la jumătatea anului 2021. Banii au fost primiți după suspendarea temporară a activității în perioada respectivă. Nicu Alifantis a primit o sumă impozitabilă în valoare de 4.072 de lei, în fiecare lună.

Întrebat de Ionuț Vulpescu la Avangarda ce nu îi place la România de astăzi, artistul a zis:



„Nu îmi place că se dau bani, cum s-au dat, în 2020, am primit niște indemnizații, și acum mi se cere să îi dau înapoi. Lucru pentru care am rămas negru de supărare, și nu vreau să vorbesc cu păcat, dar prea se fură în țara asta! Au făcut afaceri cu pandemia asta de le-a ieșit pe nas! Nici așa nu se mai satură! De unde au găsit acum să ia mai mulți bani înapoi, probabil că nu mai au bani? De la amărâții de artiști!”.



Cum a fost în pandemie pentru marele artist?



„Am stat acasă, nu am pus mâna pe chitară un an de zile! Nu am avut stare! Am urât ideea de online, pentru că meseria pe care o fac eu nu se poate face în fața unei camere sau a unui laptop! Nu se poate! Dacă nu simți că ai omul în față, în sală, să se creeze fluxul dintre tine și el... (...) Recunosc că în perioada de pandemie nu am avut stare. Mi-a fost frică! Aveam și niscaiva, îmi place cum sună, comorbidități, am stat pe fundul meu, acasă, și m-am apucat de scris! Am scos niște cărți, în 2020 și 2021, am citit, m-am uitat ca boul la televizor și rău îmi pare că m-am uitat, pentru că am realizat că trăiesc într-o lume care ne e profund străină, nouă, nu o cunoșteam, parcă ajunsesem într-o cu totul altă țară, a cărei limbă nu o vorbeam, ale cărei obiceiuri nu le știam! Mă uitam în jur, oameni pe care îi știam de o viață, care o luaseră razna, întâmplător”, a zis Nicu Alifantis.

