Alexandru Rafila: „Nu au existat niciun fel de consultări cu principalii actori din economie și din societate”. Consultări cu părinții, elevii și HoReCa

„În cursul zilei de azi vom mai avea două runde de întâlniri cu reprezentanții HoReCa, cu reprezentanți asociațiilor de părinți și de elevi. Cred că lucrul care a generat aceste întâlniri a fost foarte bine primit, pentru că toată lumea este îngrijorată de situația în care ne găsim”, a spus Alexandru Rafila, într-o serie de declarații acordate reporterilor.

„Încercăm să găsim o soluție pe care lumea să o înțeleagă, să o accepte și să o sprijine. Chestiunea asta a lipsit și este una dintre constatările zilei de astăzi, nu au existat niciun fel de consultări cu principalii actori din economie și din societate. Din păcate, unele măsuri nu întrunesc sprijinul populației, știți bine și încercăm să evităm acest lucru, să venim cu câteva lucruri concrete, pe care fie să le dezbatem în Parlament, fie să le oferim guvernului, fie că este vorba de guvernul interimar, care a fost demis, fie că e vorba de un nou guvern, încât să ajutăm să fie o solidaritate, timp de 30 de zile, care să ne aducă într-o situație mai puțin gravă decât cea de față și să ofere și perspective oamenilor”, a mai spus acesta.

„O să vedem dacă este vorba despre un lockdown, oricum și dacă este vorba despre un lockdown, vorbim de un lockdown înțelept dacă vreți, e foarte important lucrul ăsta, când am avut situații de felul acesta am fost întotdeauna nepregătiți, am anunțat cu foarte puțin timp înainte și am avut incluse foarte multe măsuri care s-au dovedit nepotrivite, de aceea foarte multă lume respinge această idee”, a mai declarat Rafila.

