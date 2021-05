Alexandru Petrescu anunță o nouă ”victorie” a USR-PNL: laserul de la Măgurele, eliminat din proiectul ELI-ERIC

”Astazi este ziua in care aflam ca Romania a disparut complet de pe radarul UE privind integrarea in infrastructura de cercetare laser europeana, scrie Petrescu, pierzand initial pozitia de stat membru gazda si ulterior pana si pe cea de “Observator”.

Totul din cauza lipsei de interes si cunostinte in sustinerea intereselor Romaniei, a minsterului cercetarii, inovarii si digitalizarii, aflat sub bagheta magica a ministrului USR Ciprian Teleman.

Ne trezim in fiecare dimineata cu certitudinea ca o noua stire marca PNL-USR , dezastruoasa pentru Romania, ne va lovi pe toate canalele informationale interne si externe.Concret, laserul de la Magurele, cel mai important proiect stiintific al Romaniei, este o biata nota de subsol in comunicatul Comisiei Europene care anunta ca doar Cehia, Ungaria, Italia și Lituania sunt membri fondatori ai ELI ERIC, iar Germania și Bulgaria sunt observatori.

Impactul negativ asupra Romaniei al acestei decizii se concretizeaza in incapacitatea de accesare a proiectelor europene de cercetare in domeniul laserelor si in necesitatea utilizarii de resurse proprii de finantare pentru intretinerea facilitatii (estimate la 30 milioane EURO anual), fara a discuta de efectele de necuantificat ale faptului ca tara noastra nu va participa la politica stiintifica europeana in domeniu.

Cu o subfinantare cronica a sectorului cercetarii in Romania, cu incapacitatea administrativa de a solutiona rapid si favorabil divergentele tehnice aparute intre ELI-NP si EuroGammaS (furnizorul responsabil de livrarea sursei de raze gamma), privim neputinciosi cum Romania atinge o noua culme a penibilului: de la lipsa de proiecte tehnologice inovative la incapacitatea crasa de a valorifica cele mai spectaculoase si promitatoare investitii stiintifice.

Sub guvernarea PNL-USR, ne asteptam ca ELI-NP Magurele sa devina un muzeu care atesta incompetenta administrativa ce echivaleaza, in acest caz, cu subminarea economiei nationale. Dar poate vom putea recupera investitia din vanzarea biletelor de intrare ……pentru ca prestigiul Romaniei in materie de cercetare laser nu va putea fi recuperat”, concluzionează Alexandru Petrescu.

Inițiatorul proiectului, acad. Nicolae Zamfir, demis de Monica Anisie

În luna august a anului trecut, ministrul Monica Anisie l-a demis de la conducerea Institutului Măgurele pe inițiatorul proiectului, acad. Nicolae Zamfir. Directorul interimar numit de liberali s-a grăbit să încheie contractul de muncă al academicianului, pe motiv că Zamfir avea vârsta de pensionare.

Acad. Nicolae Zamfir a inițiat proiectul de la Măgurele și a alcătuit echipa de cercetători care l-au pus în practică. În momentul demiterii, proiectul era aproape de finalizare. Anisie a dat satisfacție unor sindicaliști, revoltați că Zamfir a seancționat unele nereguli ale angjaților.

Platforma laserului de la Măgurele este una dintre cele mai avansate infrastructuri de cercetare din lume care se axează pe studiul fizicii fotonucleare și aplicații ale acesteia, fiind alcătuită dintr-un laser de foarte mare intensitate ce combină puterea a doi laseri cu pulsuri ultrascurte de 10PW și cel mai strălucitor fascicul reglabil de raze gama.

”Am plecat de la zero, a explicat acad. Zamfir pentru DCNews, și am deschis competiții internaționale, să nu transferăm automat cercetătorii existenți în acest nou centru. Comisia Europeană și Guvernul României ne-au aprobat un sistem de salarii pentru cercetători la fel ca în alte centre din lume. (...) Sunt cam 200 de oameni în echipa ELI, români și străini. Continuăm căutarea internațională. Dacă avem echipamentele cele mai performante din lume pentru a obține rezultatele de excepție, mai este nevoie și de cercetători de excepție. Avem standardele care se aplică la marile centre. Cine satisface acele criterii, devine cercetător la ELI. Din cei 200, avem trei categorii: sunt românii din România, sunt românii care s-au întors din diaspora (ingineri, profesori consacrați) și sunt și străinii. Avem în proiect oameni din 27 de țări ale lumii", a zis acad. Nicolae Zamfir, directorul proiectului Extreme-Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP) de la Măgurele, la DC News. ELI - NP a fost selectat de cel mai important comitet științific din domeniul Fizicii Nucleare din Europa-NuPECC-în Planul pe Termen Lung al Fizicii Nucleare din Europa că infrastructura majoră.

Comisarul Corina Crețu avertiza încă din 2019 că sunt probleme la Măgurele

"Mărturisesc că sunt foarte îngrijorată de ultimele evoluții privind proiectul ELI de la Măgurele; și mă refer în mod special la litigiul existent între beneficiarul proiectului, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei (IFIN-HH) și consorţiul european EuroGammaS (EGS) privind realizarea Sistemului Fascicul Gamma de la Măgurele, care pune în pericol finalizarea proiectului.

În acest sens, am însărcinat serviciile din subordinea mea(DG REGIO) să ofere sprijin tehnic părților implicate, pentru a putea depăși blocajele privind implementarea acestui proiect, cauzate de rezilierea contractului menționat anterior. Mai mult decât atât, la nivel politic, alături de colegul meu Carlos Moedas, Comisarul European responsabil pentru cercetare, știință și inovare, am organizat la Bruxelles, în luna ianuarie a acestui an, o întâlnire cu toate părțile implicate în derularea proiectului ELI de la Măgurele", scria Corina Crețu pe Facebook.