Alexandru Pârgaru, DEZAMĂGIT de Bobonete, după participarea la Românii au Talent: Bombonel a început să facă miștouri, glume și glumițe

Alexandru Pârgaru, spune despre el că este terapeut și practicant de chirurgie sacră cu Lumină Divină. „Copilul de diamant al României” a mers la Românii au Talent, unde a încercat să convingă juriul printr-un număr de hipnoză, pe care l-a realizat cu ajutorul lui Mihai Bobonete.

Tânărul, în vârstă de 28 de ani, diagnosticat cu o boală care îl face să arate ca un copil, nu a obținut efectul pe care și-l dorea pe scena de la Românii au talent.

În ediția din 12 februarie, Alexandru Pârgaru s-a prezentat pe scena de la Românii au talent, de la PRO TV, cu un număr de hipnoză, acesta încercând să aplice asupra lui Mihai Bobonete ”cea mai puternică mantră”, cu scopul purificării energetice.

”Mă ocup cu poezia, scriu versuri, sunt terapeut, mai cânt din când în când. Practic terapie cu cristale, cromoterapie. Mi-am descoperit harul divin, simt culorile, miresmele, gusturile melodiilor. Spre exemplu, Holograf, ca și culoare ar fi violetul. Smiley are o culoare, un roșu englez, gustul de kiwi ca să zic. Mă străduiesc să fac bine și rău la nimeni să arăt oamenilor că se poate dacă se vrea.

Am venit pe Pământ și la Românii au Talent, ca să fiu ceea ce sunt. Eu sunt cel ce sunt, ca și Tatăl ceresc. Arăt că se poate dacă dorești să fii cu adevărat ceea ce ești.

În trup am 28 de ani, în realitate am mult mai mult, adică în realitate ca spirit am câteva zeci de mii de ani. Nu îmi este frică, frica reprezintă ”falsa realitate indusă celor adormiți în conștiință”. Aceasta este cea mai simplă, scurtă și cuprinzătoare definiție a fricii și vine de la tovarășul ”Cornel”, ucigă-l sfânta cruce a lui Iisus Hristos. Amin”, a spus Alexandru, pe scena de la Românii au Talent.

Numărul tânărului a fost însă perceput total greșit, spune el, care este deranjat de faptul că Mihai Bobonete s-a amuzat de tehnica sa.

Jurații au apăsat butonul roșu și l-au trimis acasă



”M-am simțit dezamăgit, desigur. (...) Nenea Bombonel și-a băgat puțin codița unde nu-i fierbea oala. Nu mi-a plăcut deloc atitudinea ”frăției sale”. Din punctul meu de vedere, el face parte din marea categorie a lumii. ”Lume multă, oameni puțini”.

În momentul în care l-am chemat pe domnul Bobonete, am vrut să fac o curățare, o purificare energetică, o terapie. Eu, de fapt și de drept sunt terapeut, cu asta mă ocup. Și nenea Bombonel a început să facă miștouri, glume și glumițe.

Păi, măi frățică, hai să-ți explic o chestie: ori mănânci castravete, ori mănânci roșii. Nu poți mânca și ciocolată și sare în același timp. Nu vreau să fiu înțeles greșit sau să par un îngâmfat. Fiecare om are cantitatea lui de Divinitate în el, are posibilitățile lui, capacitățile lui. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne batem joc unii de ceilalți”, a explicat Alexandru Pârgaru pentru FANATIK.

Cine este Alexandru Pârgaru

Puţini ştiu ce poveste de viață teribilă are acest tânăr care, până la vârsta de 29 de ani, a trecut prin mai multe operaţii pe creier. A apărut, de mic, la mai multe showuri televizate, inclusiv la Surprize, Surprize, Teo Show şi Codul lui Oreste.

Este celebru pe rețelele de social media și mai ales pe TikTok unde s-au viralizat numeroase momente amuzante cu Alexandru. Discursurile și teoriile sale par venite, parcă, de pe altă lume iar asta i-a fascinat pe români. Cu toate că are fizionomia unui copil, este adult în toată firea. Înainte de a păși pe scena „Românii au talent”, a dezvăluit că are 28 de ani, urmând să împlinească 29 peste foarte puțin timp.

De ce boală suferă Alexandru Pârgaru?

Aspectul său fizic este rezultatul unei boli ce i-a măcinat sănătatea încă de când avea 3 anişori şi a apărut în emisiunea Andreei Marin, Surprize, Surprize. Era doar un copil când i-a fost descoperită o tumoră pe creier – un craniofaringiom – care i-a stopat creşterea în înălțime. La cinci ani, părinții și-au dat seama că băiețelul avea probleme, nu se dezvolta normal. Medicii au extirpat-o de două ori, atunci când el avea 7 și 10 ani. În ciuda eforturilor doctorilor, la aproape 30 de ani, din cauza bolii, tânărul are corpul unui copil. Ulterior, el a început să susțină că unele sunete au culori aparte

