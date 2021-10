Alexandru Nazare, avertisment după aprobarea PNRR: Rămâne să aflăm ce presupune

"O veste bună: PNRR-ul României este validat de ECOFIN, acum oficial aprobat!

Vestea mai puţin bună: cele peste 500 de condiţionalităţi pentru decontarea banilor sunt în continuare secretizate.

Comisia Europeană a transmis încă din 27 Septembrie că încurajează toate statele membre să facă public planul. Încurajarea era indirect adresată României pentru că celelalte state au publicat planurile. (“The Commission publishes links to plans that national authorities will themselves publish and encourages all Member States to do so"; răspuns primit de Newsweek)

Aşadar avem PNRR, mai rămâne să aflăm ce presupune ca şi masuri necesare ca să şi primim banii europeni prevăzuţi din granturi şi împrumuturi.

Avansul este condiţionat de o serie de acte normative legate de fluxurile financiare.

Decontările uzuale depind de îndeplinirea jaloanelor, la fiecare 6 luni. Când avansul va fi epuizat, neîndeplinirea jaloanelor conduce la plăţi pe proiecte din bugetul de stat.

Felicit diplomaţii români care au reuşit adoptarea PNRR în condiţiile unei situaţii politice dificile la Bucureşti, dar şi personalul tehnic care a contribuit la elaborarea planului!", a scris Alexandru Nazare, fost ministru de Finanţe, pe Facebook.

Cîţu a anunţat când vin primii bani

Comisia Europeană a aprobat PNRR-ul României, ceea ce înseamnă că ţara noastră poate depune cereri pentru atragerea primelor fonduri.

"Nu au fost întrebări sau observaţii la PNRR-ul României. Gata. Tot ce ţinea de Comisia Europeană a fost făcut, acum e pe umerii noştri. Urmează implementarea PNRR şi ar trebui ca în decembrie să avem primii bani. Ordonanţa e deja dată, trebuie să dăm un HG. Acum e la noi, s-a terminat tot ce ţinea de Comisia Europeană. Unele acte se pot face în Parlament, dacă nu vom avea Guvern", a declarat Florin Cîţu după şedinţa ECOFIN.

Întrebat când va avea România un Guvern cu puteri depline, Cîţu a spus că "săptămâna viitoare".

VEZI ŞI PNRR-ul României, aprobat definitiv. Cîţu a anunţat când vin primii bani. Mesaje pentru PSD şi USR