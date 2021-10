Alexandra Ungureanu, după eliminarea de la Asia Express: Totul a mers prost, deja prevestea că asta se va întâmpla

Invitată în emisiunea lui Dan Capatos, Alexandra Ungureanu a retrăit emoțiile din ziua eliminării, aducându-și astfel aminte pas cu pas prin ce a trecut înainte de cursa pentru „Ultima șansă”.

„Până cu o zi înainte de ultima cursă, noi nu am fost niciodată pe ultimul loc. De asta a fost supărarea mea și mai mare că vedeam că ne descurcăm din ce în ce mai bine. Cred că a fost ghinion cu autostopul și cu cămila care nu voia să mănânce. Totul a mers prost atunci și deja prevestea că asta se va întâmpla. Nu a fost o singură chestie, am oprit repede prima mașină, eram încântată, mă vedeam în top trei echipe, dar nu a fost așa. Noi nu ne-am făcut niciun fel de strategie, la nominalizare a fost totul emoțional. I-am zis mamei să facă cum vrea și aia fost, am zis că poate piatra va fi verde. Mi-am mușcat apoi puțin buzele, dar nu m-am supărat”, a spus Alexandra Ungureanu la „Xtra Night Show”.

Connect-R a vrut să renunțe

Deși au plecat cu gândul că este imposibil să nu se descurce, Connect-R și Shift, una dintre echipele pe care telespectatorii le văd în cel de-al patrulea sezon al celui mai dur reality-show, au fost la un pas de a renunța: „Nu avem noi condiție fizică, avem condiție psihică, dar ne îngrijorează când vedem că nu ne ia nimeni cu mașina. Ne numim echipa Gambă!”.

Pentru Connect-R și Shift, autostopul s-a dovedit a fi aproape o misiune imposibilă la începutul concursului, motiv pentru care s-au văzut nevoiți să parcurgă mai mult pe jos distanțele între misiuni. Cei peste 15 kilometri parcurși zi de zi în presiunea competiției, cu câte un rucsac de peste 15 kilograme în spate, i-au afectat fizic, motiv pentru care cei doi prieteni s-au autointitulat „echipa Gambă”.

„Autostopul e un coșmar. Rucsacii pe care îi cărăm au cel puțin 17 kilograme. Eu mi-am aruncat tot din el, o să vedeți și în emisiune. Am decis să ne numim echipa Gambă pentru că la cât am mers pe jos ni s-a dublat dimensiunea picioarelor de când am ajuns aici. Eu am vrut să renunț, vă spun sincer”, a mărturisit Connect-R. Cu un dolar pe zi, fără cazare, transport sau mâncare, cei doi au parcurs pe jos mai bine de 35 de kilometri doar în primele zile ale competiției.