Alegeri anticipate în România. Chirieac: Pot pica două guverne. Devine absolut necesară o modificare a Constituției

„Foarte puțin probabil se va ajunge la alegeri anticipate. Dacă citești un text cu rea-voință, îl poți da din orice punct de vedere. La fel și cu Constituția, fiindcă nu se prevede expres chestiunea cu alegerile anticipate.

Să știți că pot pica două guverne, dar dacă președintele nu dorește să convoace alegerile anticipate, rămâne un guvern șchiop la guvernare. Nu poate da Ordonanțe de Urgență, dar poate rămâne la guvernare pe o perioadă îndelungată. Astfel, puțin probabil să vedem organizarea unor alegeri anticipate în România.

Din cauza aceasta, devine absolut necesară o modificare a Constituției sau o nouă Constituție a României care să rezolve și toate aberațiile care au apărut între timp. Fiindcă au apărut și în Justiție, și cu pensiile speciale, și cu ce mai doriți dumneavoastră”, a explicat analistul politic Bogdan Chirieac, la România TV.

Gușă, semn de întrebare privind activitatea parlamentarilor și europarlamentarilor

"Citeam, pe avion, nişte articole, nişte reviste din astea săptămânale de analiza româneşti. Îmi puneam problema europarlamentarilor. Ce fac ăştia în activitatea lor? După aia, mi-am pus problema parlamentarilor. Nu am putut să disting nişte chestii duse până la capă - uite, în sesiunea asta de toamnă - să zic "uite, mă, ce au făcut parlamentarii sau europarlamentarii". În afară de urlete şi chestii din astea scoase pe bandă rulantă, nu am văzut nicio iniţiativă din asta de îmbunătăţire, de fluidizare.

Am văzut votul ăla pe justiţie care ne-a pus pe burtă, total comandat. Dar oamenii ăştia, atât de bine plătiţi cu 4.000 - 5.000 de euro cât iau ei în România şi cu 10.000 de euro net cât iau în Parlamentul European, mă, ce fac ei de banii ăştia? Nu fac nimic. Avioanele erau pline de parlamentari. Gândiţi-vă că într-un judeţ sunt 10, câţi or fi, mai mulţi în altele. I-am văzut pe toţi în aeroport", a spus Cozmin Gușă, în emisiunea Deferiți mass-media, de la DCNews TV.

"Uitându-mă la ei, am rememorat ce am fi putut face în ultima vreme. În afară de chestia aia cu justiţia, cu legea lui pește prăjit, nu am reţinut nimic din sesiunea lor de toamnă. (...) Ce au făcută ăştia? Ce fac ăştia în comisii, mă? Sunt 500!", a mai spus consultantul politic.

"Ţi-au îngropat şi mai adânc România cu noile Legi ale justiţiei. Cum n-au făcut nimic?"

"Ţi-au îngropat şi mai adânc România cu noile Legi ale justiţiei. Cum n-au făcut nimic? Nu trece cu uşurinţă peste chestia asta! Iar totul a trecut pe repede înainte, pe ideea că "hai că ne ridică MCV" - nu cred că se va ridica pentru că sunt prea multe interese. A doua chestiune - "hai că, dacă ne ridică MCV, intrăm în Schengen". Eu sunt de un pesimist robust în privinţa admiterii României. Să vedem ce va fi", a fost reacția analistului politic Bogdan Chirieac.

Acest articol reprezintă o opinie.