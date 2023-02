Ajutor militar pentru Rusia: Ministrul francez al Afacerilor Externe invită China la ''prudenţă''

"Nu ţine de mine să coroborez indiciile care au fost date din sursă americană", a declarat ministrul francez al Afacerilor Externe, Catherine Colonna, pe marginea participării sale la Geneva la Conferinţa pentru dezarmare a Consiliului pentru drepturile omului al ONU, potrivit Agerpres.



"Cu toate acestea, vă voi reaminti că, aşa cum am spus deja în mai multe rânduri, avem motive de a transmite un anumit număr de mesaje de prudenţă Chinei", le-a spus ea jurnaliştilor.



Catherine Colonna a explicat că a discutat în urmă cu o săptămână la Paris cu Wang Yi, diplomatul chinez cu rangul cel mai înalt, directorul Biroului Comisiei pentru Afaceri Externe din cadrul Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (PCC).



"Am putut discuta despre ansamblul chestiunilor legate de războiul rusesc din Ucraina şi în special despre dorinţa noastră foarte clară de a vedea China (...) rămânând la apărarea sa tradiţională a principiilor Cartei ONU printre care se află şi non-ingerinţa şi respectarea integrităţii statelor", a subliniat ea.



"Am putut să-i spun faptul că noi contăm pe China să rămână ataşată, aşa cum este în general, stabilităţii şi păcii internaţionale", a conchis ea.



SUA s-au angajat de o săptămână într-o vastă ofensivă diplomatică, avertizând China împotriva oricărei susţineri militare letale pentru Rusia care, potrivit experţilor, ar schimba datele în acest conflict.





Beijingul a dezminţit cu forţă aceste acuzaţii



Şeful CIA, William Burns, a declarat însă, într-un rar interviu difuzat duminică, că SUA sunt "convinse de faptul că liderii chinezi intenţionează să furnizeze material letal" Rusiei.



La Geneva, Catherine Colonna urmează să aibă întrevederi cu Înaltul Comisar ONU pentru drepturile omului Volker Türk şi cu preşedinta Comitetului internaţional Crucii Roşii (CICR), Mirjana Spoljaric.



Conflictul din Ucraina "nu priveşte decât continentul european", a dat ea asigurări. "Ceea ce se întâmplă este de o asemenea gravitate că fiecare ţară trebuie să înţeleagă că nu poate fi în siguranţă dacă agresiunile sunt recompensate".

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News