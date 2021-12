Ajutoare de urgenţă pentru victimele exploziei de la Uzina Mecanică Băbeni

Guvernul a aprobat acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru sprijinirea familiilor victimelor care au decedat sau au fost rănite în explozia produsă în data de 18 noiembrie la Uzina Mecanică Băbeni din judeţul Vâlcea, indiferent de veniturile acestora, astfel:



- 10.000 lei pentru fiecare persoană decedată;



- 8.000 lei pentru fiecare persoană rănită;



- 5.000 lei pentru fiecare persoană aflată în şoc traumatic.



Sumele provin din fondurile Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi se plătesc de agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială de la domiciliul familiilor victimelor până cel târziu la 31 decembrie 2021, fără a fi nevoie de completarea unei cereri, şi nici de efectuarea unor anchete sociale.



Ajutorul de urgenţă se plăteşte soţului/soţiei, ori rudelor directe de gradul 1 sau 2 sau, în lipsa acestora, persoanei care demonstrează cu documente doveditoare că s-a ocupat de organizarea înmormântării, în cazul persoanelor decedate, sau, după caz, declaraţie pe propria răspundere că se ocupă de îngrijirea persoanei rănite, pe baza actului de identitate, respectiv a documentului care atestă relaţia de rudenie sau căsătoria cu victima, transmite Ministerul Muncii.

Budăi: Valabilitatea voucherelor de vacanţă nefolosite din cauza pandemiei ar putea fi prelungită şi anul următor

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat, vineri, că în şedinţa de Guvern s-a discutat despre acordarea voucherelor de vacanţă, precizând că a propus prelungirea cu un an a tichetelor emise din anii anteriori şi nefolosite din cauza pandemiei.



"Legat de vouchere de vacanţă, este deja o discuţie, a fost o discuţie astăzi în Guvern. Noi, ministerele iniţiatoare - IMM şi Ministerul Muncii - am propus şi prelungirea voucherelor de vacanţă care mai sunt şi din cauza pandemiei nu au putut fi folosite şi acordarea de vouchere de vacanţă pentru anul următor", a spus Budăi, după şedinţa Executivului.



El a afirmat că valabilitatea voucherelor de vacanţă nefolosite ar putea fi prelungită până la sfârşitul anului următor.



"Până la sfârşitul anului următor (să fie prelungită valabilitatea voucherelor de vacanţă nefolosite - n.r.). Aceasta este propunerea, vedem ce iese din cadrul avizărilor interministeriale", a menţionat Budăi.



Ministrul Muncii a precizat că este vorba despre voucherele emise în 2020, dar sunt în discuţie şi cele din 2019.



"În primă discuţie am înţeles de la ministrul IMM că a trecut 2020, eu ştiu că în piaţă mai sunt şi din 2019. O să discutăm în Guvern şi cu siguranţă când va fi ordonanţa de urgenţă vom discuta şi vom decide forma finală. Se aşteaptă observaţii de la celelalte ministere de resort", a mai spus Budăi, transmite Agerpres.