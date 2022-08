Ioana Marinescu, fondator PLUSH BIO, specialist în formularea și evaluarea produsului dermatocosmetic, membru al Societății Române de Dermatologie, a vorbit, într-o emisiune pentru DCNews și Spectacola, despre părul uscat.

„Părul uscat sau deteriorat este puțin agresat în mod constant cu diferite tipuri de uscare - cu placa, cu diferite metode de decolorare poate prea agresive, cu vopsire prea des făcută. Părul trebuie respectat și refăcut. Trebuie să-i aducem active de hrănire pentru că așa cum ne hrănim pielea feței, este foarte important să hrănim și părul. El nu ne doare, nu ne spune, dar se vede. Este important să-i refacem toată structura de hidratare cu active dedicate părului.

Avem exact active pentru restaurarea cuticulei părului, cum ar fi Reparatrice hair, un complex pur de hialuronic și ceramide pentru păr. Este important să spălăm părul corect, să-i aplicăm o mască în mod corespunzător firului de păr și apoi să dăm active pentru scalp și pentru firul de păr”, a spus Ioana Marinescu.

Spray-ul pentru păr este o formulă versatilă care se adaptează cu succes pe toate tipurile de păr și conferă o experiență completă și complexă de îngrijire pentru podoaba capilară. Acesta ajută la regenerarea și repararea părului deteriorat și fragil.

Ceramidele și un compus echilibrat alcătuit din acid hialuronic cu greutate moleculară mică și mare formează baza unui produs cu acțiunea complexă: îmbunătățește strălucirea și rezistența firului de păr, îl face mai mătăsos, conferă volum, hidratează, face părul mai ușor de coafat, contracarează încrețirea. În plus, protejează părul împotriva influențelor negative ale factorilor de mediu.

Ceramidele sunt esențiale nu numai pentru sănătatea epidermei, cât și pentru frumusețea și vitalitatea firului de păr. Acest lucru se datorează faptului că ceramidele reprezintă unul dintre tipurile de lipide ce alcătuiesc bariera cuticulei firelor de păr. Astfel, ceramidele conferă proprietăți de regenerare incredibile părului în timp ce îmbunătățesc textura acestuia.

Pe de altă parte, proprietățile umectante ale acidului hialuronic transformă acest activ într-un ingredient ideal pentru îngrijirea părului. Acidul hialuronic ajută la hidratarea părului contribuind prin extensie la revitalizarea acestuia, îmbunătățind aspectul său general.

Deficiența de lipide structurale face ca părul să capate un aspect tern, lipsit de vitalitate. Complexul de ceramide din „Reparatrice hair” este similar ca natură și funcționalitate cu lipidele care se regăsesc la nivelul părului și al scalpului. Astfel, acest activ extrem de compatibil cu toate tipurile de păr este capabil să restaureze părul deteriorat și conferă protecție împotriva daunelor cauzate de tratamentele chimice sau radiațiile UV. Astfel, ceramidele repară și protejează părul deteriorat.

Când părul este expus la agresiuni, interiorul său complex de membrană celulară ce este în mare parte este compus din ceramide dispare ducând astfel la un păr cu aspect fragil, uscat și aspru. Complexul de ceramide din „Reparatrice hair” pătrunde în păr și acționează targetat asupra zonelor sensibile restructurând. Ca rezultat, structura firului de păr este refăcută din interior, reducând astfel vârfurile despicate.

În ultimul timp, stresul afectează din ce în ce mai mult sănătatea zonei scalpului atât la femei, cât și la bărbați. Tot mai multe persoane au probleme precum: căderea părului sau disconfort la nivelul scalpului. Spray-ul reparator pentru scalp „Reparatrice scalp” a fost formulat pentru a corespunde unui ritual complex de îngrijire a zonei scalpului, esențial în menținerea sănătății și frumuseții podoabei capilare.

Spray-ul reparator pentru scalp înglobează ingrediente botanice extrem de potente în stimula creșterea părului ( coada calului, lavandă, verbenă, ghimbir, piper negru, bergamotă și lemn de santal ) cu lăptișor de matcă, panthenol, acid hialuronic, un complex pe bază de proteină hidrolizată din soia, ceapă roșie, extract de ginseng, vitamine din grupul B, sulfopeptide, glucoză și aminoacizi, melatonină lipozomală si active dedicate care vizează celulele stem și fibroblastele umane din papila dermică pentru a îmbunătăți creșterea părului, reducând în același timp căderea acestuia. Rezultă astfel un produs ultra reparator pentru zona scalpului cu proprietăți remarcabile în stimularea creșterii părului. În anumite situații efectele pot deveni vizibile după minim 3 luni de utilizare (un ciclu de geneză al folicului pilos).

Conform studiilor "in-vitro" oferite de producător, complexul activ conceput pentru a reduce căderea părului și pentru a stimula creșterea acestuia a demonstrat o stimulare a sintezei de keratină (KRT1) de 26%. Astfel, acesta conferă o serie de beneficii complexe rutinei de îngrijire a părului:

a) Scade rata de cădere a părului și stimulează creșterea acestuia:

- Stimulează microcirculația la nivelul scalpului.

- Crește consumul de oxigen la nivelul celulelor părului.

- Îmbunătățește metabolismul celular.

b) Îmbunătățește aspectul estetic al părului:

- Reduce senzația de păr gras.

- Revitalizează firele de păr.

- Îmbunătățește aspectul părului uscat.

c) Ameliorează condiția scalpurilor seboreice și scade mătreața.

Un alt ingredient activ extrem de benefic pentru scalp este busuiocul.

Căderea părului afectează atât femeile, cât și bărbații. În 95% din totalul cazurilor de cădere a părului, principala cauză este o sensibilitate crescută a foliculilor de păr. Alopecia este de regulă ereditară, permanentă și continuă pe măsură ce înaintăm în vârstă. Astfel, activul folosit în această formulă pentru stimularea creșterii părului, care are la bază extractul de busuioc s-a dovedit eficient în a reduce pierderile de păr cu 26% după prima lună și 31% după a doua lună în cadrul studiilor clinice oferite de către producător.



De altfel, busuiocul, datorită compoziție sale unice, și-a dovedit de-a lungul timpului eficiența în ceea ce privește susținerea sănătății părului și a scalpului.

Acțiunea „pro bonding” aduce în prim-plan o perspectivă nouă în ceea ce privește îngrijirea părului și anume îngrijirea preventivă. Așa cum o rutină antirid începută la timpul potrivit face minuni pentru frumusețea pielii peste ani tot astfel și îngrijirea proactivă a părului vă va ajuta să preveniți uscarea sau deterioarea acestuia. Activele „pro bonding” derivate din bambus constau în peptide cationice bivalente care se auto-asamblează și lipesc efectiv un film unic pe cuticula firului de păr. Protejarea cuticulei firului de păr este esențială pentru a preveni degradarea acestuia. Prin urmare, tehnologia „pro bonding” restabilește rezistența fibrei capilare și conferă protecție împotriva tratamentelor chimice, produselor de styling, factorilor de mediu etc. Rezultă astfel un produs de îngrijire care vă ajută să îngrijiți proactiv părul, îi conferă protecție și sigilează cuticulele și vârfurile despicate.

Un alt activ de ultimă generație în industria îngrijirii părului încorporează micelii de ciuperci și conferă proprietăți de regenerare formând o barieră de protecție împotriva agresorilor externi precum poluarea și daunele termice. În plus, acesta îmbunătățește rezistența și elasticitate firului de păr și îl restructurează după vopsire prin sigilarea cuticulelor. Eficiența în ceea ce privește protejarea, regenerarea și restructurarea firului de păr este una completă și se aplică atât în cazul părului vopsit, cât și a celui care nu a fost supus diferitelor proceduri cosmetice.

Uleiul esențial de lemn de santal este compus din elemente benefice pentru îngrijirea podoabei capilare. Astfel, poate ajuta la stoparea căderii părului și poate fi un element important în regenerarea acestuia.

Vanilia este un ingredient botanic cheie în industria cosmetică pentru că pe lângă mirosul dulce, aromat, aduce numeroase beneficii părului. Acesta poate ajuta la regenerarea firului de păr conferind acestuia volum și strălucire.

De asemenea, spray-ul încorporează un activ complex care susține frumusețea părului și sănătatea scalpului contribuind la formarea proteinelor. În plus, conferă protecție antioxidantă împotriva acțiunii nocive a radicalilor liberi, ajută la menținerea unui nivel optim de hidratare la nivelul scalpului și repară firul de păr. Activul este extrem de eficient în a conferi protecție părului împotriva efectelor tratamentelor chimice din timpul procedeelor de vopsire, decolorare sau styling. Toate aceste procese afectează sănătatea părului ducând la degradarea acestuia. În plus, părul vopsit sau supus diferitelor procedee/ tratamente de styling este mult mai predispus la rupere, este fragil și uneori greu de aranjat/ coafat. Acest ingredient activ are ca scop neutralizarea efectelor negative ale tuturor acestor procedee și aduce în prim-plan o nouă perspectivă în ceea ce privește îngrijirea părului și anume îngrijirea preventivă și protecție părului în fața efectelor tratamentelor chimice sau de styling la care ne supunem părul de-a lungul timpului.

Având în vedere activele complexe care compun această formulă produsul este unul care acoperă necesitățile de îngrijire ale tuturor tipurilor de păr și protejează, fortifică și regenerează părul și scalpul.

