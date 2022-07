"Afară cu OMS din țară". Val Vâlcu: Toate astea sunt parte dintr-un plan

"Eu repet: să fie oamenii respectivi consecvenţi. Dacă ei cred că medicii le fac rău, când îi doare ceva să nu se ducă la spital. Se duc frumos în piaţă, huiduie, se descarcă şi bineînţeles se fac bine. Mai intervine şi vreun energoterapeut... Toate astea sunt - şi veţi vedea dacă discutaţi cu Lavina Betea, de exemplu - parte dintr-un plan alcătuit înainte de căderea URSS-ului, în epoca Gorbaciov, prin care astfel de curente au fost alimentate constant, aşa cum au fost alimentate şi cele privind renunţarea la centralele nucleare şi va sta acum o parte din Europa. Găsesc cetăţeni care să promoveze, să propage aceste idei", a spus jurnalistul Val Vâlcu, la Antena 3.

Rafila: Introducerea obligativităţii purtării măştii s-ar putea să nu dea rezultate

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a recomandat, de curând, purtarea măștii de protecţie în spaţiile închise aglomerate şi în mijloacele de transport pentru a limita răspândirea virusului SARS-CoV-2.

"Ministerul Sănătăţii nu are la dispoziţie această pârghie (n.r. de impunere a obligativităţii măştii). Aşa cum am mai afirmat, mai ales că este o perioadă extrem de călduroasă, este bine să existe o participare a populaţiei la acest efort de limitare a răspândirii. Ea se poate face printr-o măsură foarte simplă, prin utilizarea măştii în spaţiile închise aglomerate sau în mijloacele de transport în comun. Am văzut chiar exemple din partea unor persoane care s-au hotărât să le folosească. Cred că este un mesaj puternic, pentru ca oamenii să înţeleagă că, dacă se protejează pe ei, protejează şi pe ceilalţi”, a spus, marți, ministrul Alexandru Rafila.

"Trebuie să avem un anumit tip de solidaritate şi responsabilitate”, a subliniat ministrul Sănătății. „Introducerea obligativităţii s-ar putea să nu dea rezultatele scontate dintr-un motiv foarte simplu: masca, dacă este purtată incorect, este inutilă. Important nu este doar să porţi masca, ci să o porţi corect. Este greu să stabileşti puncte de control din cinci în cinci metri ca să verifice cineva chestia asta”, a spus Alexandru Rafila.

De asemenea, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a anunţat, tot marţi că, în perioada următoare, vor fi deschise centre de vaccinare în unităţi sanitare, ca o măsură de pregătire a campaniei de imunizare din toamnă, când se aşteaptă un ser adaptat la noile variante ale tulpinii Omicron a SARS-CoV-2.

Bilanț coronavirus

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 9.339 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID –19), cu 463 mai puține față de ziua anterioară. 1822 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 272 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 3.709 cu 138 mai multe față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 253 persoane, cu 20 mai multe față de ziua anterioară. Din cei 253 pacienți internați la ATI, 214 sunt nevaccinați.

Din totalul pacienților internați, 611 sunt minori, 607 fiind internați în secții, cu 13 mai mulți față de ziua anterioară și 4 la ATI, cu 2 mai puțin decât în ziua anterioară.

În intervalul 27.07.2022 (10:00) – 28.07.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 12 decese (6 bărbați și 6 femei), fără decese raportate anterior intervalului de referință. Dintre cele 12 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 50-59 de ani, 2 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 3 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 6 la categoria de vârstă peste 80 de ani.

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 5.347 teste RT-PCR ( 3.356 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 1.991 la cerere) și 22.818 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 13.300.548 teste RT-PCR și 10.692.212 teste rapide antigenice.

