Afacerile Renault, în creștere în trimestrul al treilea. Director: Politica noastră comercială este concentrată pe valoare

Vânzările totale ale grupului Renault au crescut cu 20,5% în ritm anual, după ce au fost ajustate pentru a ţine cont de vânzarea fostei subsidiare ruseşti Avtovaz, chiar dacă numărul de vehicule vândute în ultimele trei luni a scăzut cu 2,4% comparativ cu perioada similară a anului trecut. 'Renault Group progresează trimestru după trimestru. Creşterea activităţii în trimestrul al treilea continuă să reflecte politica noastră comercială concentrată pe valoare', a declarat directorul financiar de la Renault Group, Thierry Piéton.

În ceea ce priveşte marca Dacia, grupul francez a informat că vânzările de autoturisme şi utilitare marca Dacia au crescut cu 4,5% în ritm anual, până la 144.604 unităţi în trimestrul al treilea, în condiţiile în care vânzările totale ale grupului Renault au scăzut cu 2,4% până la 481.263 unităţi. Dacia Jogger a înregistrat peste 65.000 de comenzi în 2022, dintre care mai mult de 50% sunt în versiunea LPG3 şi în versiunea cu 7 locuri.

Dacia Sandero rămâne cel mai bine vândut vehicul către clienţii de retail din Europa iar Dacia Duster a ajuns la două milioane de unităţi vândute de la lansare. Cu peste 45.000 de comenzi în Europa în acest an, Dacia Spring este al treilea cel mai bine vândut vehicul electric către clienţii de retail din Europa. Renault Group se bazează pe complementaritatea celor patru mărci ale sale - Renault, Dacia, Alpine şi Mobilize - şi propune clienţilor săi soluţii de mobilitate durabile şi inovatoare. Prezent în peste 130 de ţări şi având aproape 111.000 de salariaţi, Grupul a vândut 2,7 milioane de vehicule în 2021.

Dacia își depășește competitorii. Marca românească a devansat Fiat, Citroen, Opel şi Seat pe piaţa din Europa, în primele nouă luni

Înmatriculările de autoturisme în Europa au crescut în luna septembrie, a doua lună de creştere consecutivă după 13 luni de declin, iar piaţa din România a înregistrat un avans de peste patru ori mai mare decât media europeană, arată datele publicate marţi de Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite Reuters.

Potrivit ACEA, 1,049 milioane de autoturisme au fost înmatriculate în luna septembrie 2022 în Uniunea Europeană, Marea Britanie şi ţările EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia), în creştere cu 7,9% comparativ cu luna septembrie 2021. Piaţa auto din Uniunea Europeană a înregistrat o creştere şi mai puternică, cu un avans de 9,6% în ritm anual. Toate marile pieţe auto din UE (Germania, Franţa, Spania şi Italia) au înregistrat creşteri ale înmatriculărilor, în frunte cu Germania şi Spania care au înregistrat creşteri de două cifre (14,1%, respectiv 12,7%), urmate de creşterile mai modeste din Franţa (5,5%) şi Italia (5,4%).



În România, înmatriculările de autoturisme au crescut cu 33,4% în ritm anual în luna septembrie, până la 11.927 de unităţi, acesta fiind a patra cea mai mare creştere procentuală înregistrată în Europa.



De asemenea, în primele nouă luni ale acestui an, piaţa auto din România a înregistrat un avans de 7,9%, până la 95.276 autoturisme, în timp ce în Europa, vânzările de autoturisme au scăzut cu 9,7%, până la 8,271 milioane de autoturisme, iar în UE au scăzut cu 9,9% până la 6,784 milioane de unităţi.



În rândul marilor producători generalişti, vânzările liderului european Volkswagen au crescut cu 25,7% în luna septembrie, graţie unor creşteri puternice înregistrate în cazul mărcilor Skoda (50,5%) şi Audi (40,9%). Pentru grupul Stellantis, vânzările au crescut cu doar 0,3%, în condiţiile în care creşterea vânzărilor de automobile marca Peugeot a fost contracarată de scăderea vânzărilor de automobile marca Jeep.



În ceea ce priveşte vânzările grupului Renault, acestea au scăzut cu 1,2% în luna septembrie, până la 85.132 de unităţi, într-un context în care vânzările de automobile marca Renault au scăzut cu 8,7%, însă vânzările de automobile marca Dacia au crescut cu 11,3% până la 37.009 de unităţi.



Pe primele nouă luni ale acestui an, marca Dacia a înregistrat o creştere a vânzărilor de 14,3% în ritm anual, în timp ce majoritatea mărcilor au înregistrat scăderi. Un număr de 321.461 de automobile marca Dacia au fost înmatriculate în Europa în primele nouă luni ale acestui an, devansând înmatriculările unor mărci precum Fiat, Citroen, Opel sau Seat.



Chiar dacă vânzările de automobile în Europa au crescut pentru a doua lună la rând, ele rămân cu mult sub nivelul din 2019, în condiţiile în care constructorii auto se confruntă în continuare cu o serie de probeleme precum lipsa de cipuri şi criza energetică.



Agenţia de evaluare S&P Global Mobility a estimat recent că producţia realizată de constructorii europeni de automobile ar putea scădea cu peste un milion de unităţi pe trimestru, începând de la finele acestui an şi până la finele lui 2023, din cauza costurilor mari la energie care vor afecta lanţurile de aprovizionare, notează Agerpres. Citește mai multe AICI.

