Adversarele României în preliminariile EURO 2024 - grupă accesibilă, ca nume

Naţionala de fotbal a României a fost repartizată într-o grupă accesibilă în preliminariile Campionatului European - EURO 2024, alături de Elveţia, Israel, Kosovo, Belarus şi Andorra, potrivit tragerii la sorţi efectuate duminică la Frankfurt.



Finalistele ultimei ediţii, Italia şi Anglia, fac parte din aceeaşi grupă, C, în care se mai află Ucraina, Macedonia de Nord şi Malta, scrie Agerpres.

Edi Iordănescu, scrisoare către fanii naţionalei: Jucătorii sunt principalul motiv pentru care am venit la echipa naţională

"Întâi de toate, vă mulțumesc tuturor celor care susțineți echipa națională și cu atât mai mult celor care ați fost alături de noi la meciurile din acest an. Sprijinul vostru contează enorm pentru jucători, aveți capacitatea de a aduce un plus în jocul nostru. Pentru modul în care ne-ați susținut și pentru devotamentul vostru, vă mulțumesc din suflet!

Așa cum am spus-o și ieri, în fața membrilor Comitetului Executiv, trebuie să construim pe fundația pe care am reușit să o clădim pe parcurs în acest an. Ne aflăm într-un moment de consolidare care necesită continuitate. Am făcut o analiză și avem concluzii pozitive și negative.

Un lucru bun este că avem o medie de vârstă care ne oferă speranță. Fotbaliștii noștri sunt în pragul în care randamentul lor trebuie să atingă nivelul maxim. Iar jucătorii sunt principalul motiv pentru care am venit la echipa națională și pentru care am ales să continui pe acest drum! Cred în ei, cred în potențialul lor de a crește. Sunt sigur că vor munci și vor lupta, devenind mai buni!

Una dintre concluziile negative a fost că ne lipsește experiența internațională și că avem nevoie ca jucătorii noștri din străinătate să lupte pentru obiective mărețe ca să își ridice nivelul. În același timp, mă bucur că FCSB și CFR Cluj s-au calificat în grupele unei competiții europene, îi va ajuta pe jucătorii de acolo să capete experiență la acest nivel.

În Liga Națiunilor am trăit o dezamăgire, dar în luna septembrie am văzut speranță. Mă bucur că jucătorii au început să arate că pot forma în viitorul cel mai apropiat o echipă națională foarte competitivă. Am văzut o schimbare de atitudine, iar de aici nu putem decât să creștem. Eu am încredere că vom reuși!

Echipa națională ne-a dăruit multe bucurii, dar nu putem rămâne să trăim doar cu acele amintiri. Trebuie să acceptăm realitatea ca să o putem schimba. Respectăm trecutul, îl admirăm, dar trăim în prezent și avem datoria de a face orice pentru a avea un viitor. Vă rog să luptăm împreună pentru a ne bucura împreună! Vă asigur că noi, staff-ul echipei naționale și jucătorii, vom da totul pentru România la fiecare meci și ne vom ridica. Împreună vom reuși să ajungem din nou unde am fost, la turneele finale!", se arată în scrisoarea semnată de Edi Iordănescu şi publicată pe site-ul FRF.

Ca urmare a deciziei Comisiei Tehnice, care a decis vineri ca selecționerul Edward Iordănescu să continue pe banca echipei naționale a României, contractul acestuia a fost prelungit pentru preliminariile pentru EURO 2024. În eventualitatea obținerii calificării la EURO 2024, contracul se va prelungi automat pentru turneul final. CITEŞTE MAI MULTE AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News