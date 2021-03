Adrian Oros, ministrul Agriculturii: Ajutorul Naţional Tranzitoriu sau subvenţia mică, cum spun fermierii, va fi mai redus în 2021

Ajutorul Naţional Tranzitoriu (ANT) va fi mai mic în acest an, pentru că bugetul pe care l-am avut la dispoziţie a fost redus în 2021, a declarat, joi, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, într-o conferinţă de presă.

'Ajutorul Naţional Tranzitoriu sau subvenţia mică, cum spun fermierii, care sigur în comparaţie cu sprijinul cuplat a fost mult mai mică, pentru că bugetul pe care l-am avut la dispoziţie a fost redus. În mod proporţional şi ANT va fi mai redus. Avem alocată o sumă pentru sectorul vegetal, plafonul este de 43,9 milioane de euro, pentru sectorul ovine şi caprine 19,5 milioane de euro, iar toate sunt cuprinse în proiectul de HG care este în curs de avizare.' a spus Oros.

'Am lăsat intenţionat separat sectorul de bovine care are o alocare de 48 de milioane de euro, pentru că vom avea la sfârşitul acestei săptămâni şi la începutul săptămânii viitoare o întâlnire finală cu mediul asociativ din acest domeniu pentru a stabili cum să alocăm acest ANT, pentru că acea dată istorică, o problemă veche, sau efectul acelei date istorice să fie cât mai mic. Cu alte cuvinte să ajungă cât mai mulţi din aceşti bani la cei care chiar au animale sau pe animale existente şi atunci avem mai multe variante de lucru dar acestea o să vi le comunicăm săptămâna viitoare', a precizat Oros.

Asociaţia Forţa Fermierilor a solicitat miercuri premierului Florin Cîţu să revină asupra proiectului de Hotărâre de Guvern privind cuantumurile ANT, lansat miercuri în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Agriculturii, pentru că prevede tăieri, în medie, de peste 50% la sumele pe care fermierii români, atât din sectorul vegetal cât şi din zootehnie, le vor primi în anul 2021.

'După ce Guvernul a refuzat să mai plătească despăgubirile de secetă pentru culturile de primăvară aferente anului 2020, situaţie care îi pune pe mulţi fermieri să rateze anul agricol 2021, care se anunţă mai bun, acum vine o nouă lovitură pentru agricultura naţională prin tăierea masivă a cuantumurilor ANT. Vorbim de plăţi aduse în derizoriu, de 5-6 euro pe hectar şi de 2 euro pe cap de ovină şi caprină. Producătorii agroalimentari primesc, astfel, o nouă lovitură, efectele acestei decizii criminale din punct de vedere economic urmând a se simţi în toată ţara şi în toate sectoarele. În toate statele Uniunii Europene, agricultura este sprijinită masiv, atât din fonduri europene cât şi naţionale, fiecare ţară luptând din răsputeri pentru a-şi ajuta fermierii', au susţinut reprezentanţii Asociaţiei Forţa Fermierilor într-un comunicat.

Potrivit proiectului de HG pentru aprobarea plafoanelor ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, speciile ovine şi caprine, pentru anul de cerere 2020, suma totală alocată din bugetul MADR se ridică la 43,97 milioane de euro, respectiv în echivalent 214,26 milioane de lei.

'Se aprobă plafoanele ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil - ANT 1, precum şi pentru culturile de: in pentru fibră - ANT 2, cânepă pentru fibră - ANT 3, tutun - ANT 4, hamei - ANT 5 şi sfeclă de zahăr - ANT 6, care se acordă pentru anul de cerere 2020, în limita sumei de 43.974,445 mii euro, în echivalent 214.265,485 mii lei, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2021 (...)', se arată în document.

Suma se distribuie astfel: 42,52 milioane de euro pentru culturile amplasate pe teren arabil; 2.742 euro pentru in pentru fibră şi cânepă pentru fibră; 646.827 euro pentru tutun; 41.879 euro pentru hamei; 755.567 euro pentru sfeclă de zahăr. Potrivit proiectului, culturile amplasate pe teren arabil sunt: cereale pentru boabe, de exemplu, dar fără a se limita la acestea: grâu, secară, orz, orzoaică, porumb boabe, sorg, orez; leguminoase pentru boabe (mazăre, fasole), dar fără a se limita la acestea; rădăcinoase (cartofi, sfeclă de zahăr, rădăcinoase furajere); plante industriale, din care: plante textile (in pentru fibră, cânepă pentru fibră; plante uleioase (floarea-soarelui, rapiţă, soia boabe, in pentru ulei; alte plante industriale (tutun, plante medicinale şi aromatice; legume, de exemplu, dar fără a se limita la acestea: tomate, ceapă, usturoi, varză albă, ardei, pepeni verzi şi galbeni; furaje verzi în teren arabil (perene şi anuale, lucernă, trifoi; căpşuni; loturi semincere; culturi amplasate pe teren arabil în sere şi solarii.

Cuantumul per hectar al ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal se calculează de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin raportarea sumelor prevăzute la suprafeţele eligibile corespunzătoare ANT 1-6.

De asemenea, proiectul prevede şi plafonul aferent plăţii pentru ajutor naţional tranzitoriu în sectorul zootehnic, pentru schema cuplată de producţie, speciile ovine şi caprine care se acordă pentru anul de cerere 2020 în limita sumei de 19,47 milioane de euro, în echivalent 94,89 milioane de lei, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2021.

Cuantumul per unitatea de măsură al ajutorului naţional tranzitoriu în sectorul zootehnic se calculează tot de către APIA, prin raportarea sumei prevăzute la efectivele de femele ovine şi caprine eligibile. Plăţile pentru ajutoarele naţionale tranzitorii se fac în lei, la cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 1 octombrie 2020, potrivit Agerpres.