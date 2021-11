Adrian Mutu, "CUMINȚIT" de a treia soție: Am pus ochii când avea doar 15 -16 ani. Eram însurat atunci, avem 30 de ani!

La 42 de ani, Adrian Mutu are o viață demnă de film.

Invitat în podcast-ul lui Cătălin Măruță, "Acasă la Măruță", sportivul a vorbit despre cele trei căsnicii pe care le-a avut, dar și despre aventuri.

După ce "a învârtit femeile pe degete", așa cum ar spune unii, se pare că cea de-a treia soție l-a cumințit.

Adrian Mutu a dezvăluit că s-a îndrăgostit iremediabil de actuala soție, Sandra Bachici, în vârstă de 28 de ani, încă de când aceasta era minoră și concura la Miss România. La acea vreme, el era însurat cu Consuleo Matos, alături de care are două fetițe.

Adrian Mutu, despre actuala soție: "Am pus ochii când avea doar 15 -16 ani"

Adrian Mutu și Sandra Bachici sunt împreună de 7 ani și au împreună un băiețel, pe Tiago, în vârstă de 5 ani.

"Pe Sandra am pus ochii când avea doar 15 -16 ani, și era la Miss România. Am văzut-o acolo, mi-a plăcut și am zis: "Ce fată frumoasă!" Eu eram însurat atunci, aveam 30 de ani. (...)

Cu Sandra sunt de 7 ani împreună și suntem foarte fericiți. Are o înțelepciune de bănățeancă, o sensibilitate și o finețe incredibile pentru cei 28 de ani ai ei. Sandra e o ființă solară, se vede asta și pe cel mic, cum l-a crescut. Recunosc că sunt gelos. Pe Tiago vreau să îl duc la fotbal peste un an. De la doi ani a pus piciorul pe minge, sper să mă moștenească. Îmi place să gătesc, mă relaxează. Țin minte că am pierdut odată un meci și am gătit cinci feluri de nervi. Făcusem ardei umpluți și ciorbă de perișoare, până la cinci dimneața am stat. Se umpluse frigiderul. În șapte ani, eu cu Sandra nu ne-am certat niciodată. Părinții și socrii s-au mutat la București de un an, de când cu pandemia, stau lângă noi. Vin pe la noi mai mereu, ne înțelegem perfect. Mama soacră e mână de fier în familie. Rezolvă tot!".

Adrian Mutu, despre căsătoria cu Alexandra Dinu: "Sper ca Alexandra să facă și ea pasul ăsta a doua oară, să se căsătorească"

Adrian Mutu s-a căsătorit cu Alexandra Dinu pe când avea doar 20 de ani.

Briliantul s-a îndrăgostit de blondină în timpul unui interviu pe care ea i l-a luat pentru TVR 1. S-au mutat în Italia, dar căsnicia lor nu a durat decât trei ani.

Cei doi au împreună un băiat, pe Mario, în vârstă de 19 ani. Mario Mutu s-a mutat anul trecut în România, unde a și stat un an pentru a fi mai aproape de tatăl său.

"Cu Alexandra a fost o relație scurtă, de trei ani. Ne-am căsătorit pe repede înainte, dar a ieșit această minunăție de băiat, Mario. Am ieșit cu el și ne striga lumea, pe stradă, că e frati-miu. Eu cu Alexandra eram tineri, singuri, în Italia. Nu a mers, la un moment dat am luat-o pe drumuri diferite. Sper ca Alexandra să facă și ea pasul ăsta a doua oară, să se căsătorească. Am văzut că are și ea pe cineva, acum ne înțelegem bine, vorbim. Nu știu dacă o să mai fie mamă, că are și ea 40 de ani, dar să se mai gândească și la ea că acum copilul e mare", a mai spus Mutu.

Ce spune Adrian Mutu despre relația cu Consuelo

În ceea ce privește căsnicia cu Consuelo, Adrian Mutu a spus că între ei intervenise monotonia și că încearcă să-și vadă fetele, Adriana și Maya, de două ori pe an.

"Cu Consuelo am stat 6-7 ani, dar a intervenit monotonia în relația noastră. Eram diferiți, la început a fost frumos, după însă nu a mai mers. Nu mai aveam preocupări comune. Încerc să-mi văd fetele de două ori pe an, ele stau cu mama lor, în Dominicană. Una are 13 ani, iar cealată 15", a completat el.