Adevărul despre apa alcalină. Care sunt beneficiile și riscurile

Unii spun că apa alcalină poate ajuta la încetinirea procesului de îmbătrânire, la reglarea nivelului pH-ului corpului și la prevenirea bolilor cronice precum cancerul. Dar ce este mai exact apa alcalină? „Alcalinul” din apa alcalină se referă la nivelul său de pH. Nivelul pH-ului este un număr care măsoară cât de acidă sau alcalină este o substanță pe o scară de la 0 la 14. De exemplu, ceva cu un pH de 1 ar fi foarte acid și ceva cu un pH de 13 ar fi foarte alcalin, conform healthline.com.



Apa alcalină are un pH mai mare decât apa de băut obișnuită. Din acest motiv, unii susținători ai apei alcaline cred că poate neutraliza acidul din corpul tău.



Apa potabilă normală are, în general, un pH neutru de 7. Apa alcalină are de obicei un pH de 8 sau 9.





Beneficiile apei alcaline



Mulți profesioniști din domeniul sănătății spun că nu există suficiente cercetări pentru a susține numeroasele afirmații despre beneficiile apei alcaline.



Potrivit Clinicii Mayo, apa obișnuită este cea mai bună. Ei afirmă că nu există dovezi științifice care să verifice pe deplin afirmațiile făcute de susținătorii apei alcaline.



Cu toate acestea, există câteva studii care sugerează că apa alcalină ar putea fi utilă.



De exemplu, un studiu din 2012 a descoperit că consumul de apă alcalină carbogazoasă naturală, cu un pH de 8,8, poate ajuta la dezactivarea pepsinei, principala enzimă care provoacă refluxul acid.



Un alt studiu a sugerat că consumul de apă alcalină ionizată poate avea beneficii pentru persoanele cu hipertensiune arterială, diabet și colesterol ridicat.



Alt studiu mai recent, care a inclus 100 de persoane, a găsit o diferență semnificativă în vâscozitatea sângelui după consumul de apă cu pH ridicat, comparativ cu apa obișnuită.



Cu toate acestea, sunt necesare mai multe cercetări dincolo de aceste mici studii.



În ciuda lipsei unor cercetări științifice dovedite, susținătorii apei alcaline încă cred că apa alcalină are următoarele beneficii:



-proprietăți anti-îmbătrânire

-întărirea sistemului imunitar

-hidratare

-pierdere în greutate

Posibile efecte secundare și riscuri ale apei alcaline



Deși apa potabilă alcalină este considerată sigură, poate produce efecte secundare negative.



Câteva exemple de efecte secundare negative includ scăderea acidității naturale a stomacului, care ajută la uciderea bacteriilor și la eliminarea altor agenți patogeni nedoriți.



În plus, un exces general de alcalinitate în organism poate provoca probleme gastrointestinale și iritații ale pielii.

