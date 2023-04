Acuzarea lui Trump nu va fi televizată, în ciuda cererilor din partea presei

Judecătorul interimar al Curții Supreme din New York, Juan Merchan, a respins cererea mai multor instituții de presă – inclusiv The New York Times, CNN, The Wall Street Journal și The Washington Post – luni seara, cu o seară înainte ca Trump să apară la un tribunal din Manhattan, scrie Huffpost.

Trump a fost inculpat săptămâna trecută pentru acuzații legate de o plată de 130.000 de dolari către starul de film pentru adulți Stormy Daniels în ultimele zile ale candidaturii sale din 2016 pentru președinție. A fost un moment de referință: niciun fost președinte nu a fost vreodată inculpat pentru acuzații penale, a căror amploare va fi dezvăluită public marți.

Fostul preşedinte american Donald Trump nu va fi încătuşat când se va preda tribunalului din New York unde va fi pus sub acuzare pentru că ar fi cumpărat tăcerea fostei actriţe porno Stormy Daniels înaintea alegerilor din 2016, au convenit avocaţii săi cu procurorii din Manhattan, a anunţat vineri avocatul apărării, Joe Tacopina, potrivit Reuters.

Acesta din urmă crede că inculparea se va desfăşura ca de obicei în asemenea cazuri şi că fostului preşedinte nu i se va cere să depună o cauţiune, dar nu exclude totuşi posibile surprize neplăcute.

'Nu ştiu cum se va desfăşura totul. Nu există un manual care să arate cum este inculpat un fost preşedinte al Statelor Unite', a declarat avocatul Tacopina. Trump urmează să fie prezentat marţi unei instanţe din New York, unde va fi inculpat, fotografiat şi amprentat, într-un dosar instrumentat de procurorul Alvin Bragg, un magistrat afro-american democrat.

Fostul preşedinte republican consideră inculparea un act de persecuţie politică împotriva lui şi o încercare de a-i diminua şansele la alegerile prezidenţiale de anul viitor, când el ar dori să candideze din nou. Fostul său vicepreşedinte, Mike Pence, ale cărui relaţii cu Trump s-au înrăutăţit după ce s-a delimitat de fostul lider de la Casa Albă în timpul asaltului asupra Capitoliului, a estimat că această inculpare transmite lumii un 'mesaj teribil' despre justiţia americană.

Totuşi, Pence, care este şi el un potenţial candidat al republicanilor la viitorul scrutin prezidenţial, le-a cerut acestora să nu se 'preocupe' de investigaţiile judiciare, indicând faptul că problemele importante ale SUA sunt altele, în special cele economice.

Capetele de acuzare împotriva lui Trump nu au fost comunicate deocamdată, dar, potrivit postului CNN, ar fi vreo 30. În încadrarea faptei, judecătorii din New York trebuie să decidă în special dacă este vorba despre fals în declaraţii sau despre încălcarea legislaţiei privind finanţarea campaniei electorale.

Potrivit acuzării, înaintea alegerilor prezidenţiale din 2016, Donald Trump i-a oferit fostei starlete porno Stormy Daniels suma de 130.000 de dolari pentru ca aceasta să păstreze tăcerea asupra unei relaţii pe care ei ar fi avut-o în anul 2006, scrie Agerpres.

