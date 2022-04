Actor din Harry Potter arestat în Hawai. A aruncat cu scaunul într-o femeie

Arestat anterior luni, 28 martie, după un incident la un bar de pe insulă, actorul a fost săltat pentru comportament dezordonat și hărțuire, devenind „agitat” și „țipând obscenități” la adresa oamenilor care cântau karaoke în apropiere.

Cel mai recent, Miller a fost arestat la 1:30 am, pe 19 aprilie, pentru că ar fi aruncat un scaun într-o femeie, lovindu-o în cap.

Răspunzând la un apel la o reședință privată din Pāhoa, polițiștii au raportat că Miller „a devenit furios după ce i s-a cerut să plece”, aruncând un scaun înspre o femeie de 26 de ani care a rămas cu o tăietură pe frunte în urma incidentului.

Renumit pentru performanțele sale în filmele cu supereroi DC, precum și în filmul „We Need to Talk About Kevin” al lui Lynne Ramsay, precum și din drama „The Perks of Being a Wallflower”, Miller a devenit un star al culturii pop contemporane.

Pe lângă faptul că va apărea în spin-off-ul „Harry Potter- Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore”, în viitorul apropiat, Miller își va relua și rolul lui Flash, într-un viitorul film DC, care îl va arăta pe Michael Keaton revenind ca Batman.

Aruncă o privire la trailerul pentru „Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore”, mai jos, unde Miller va juca alături de oameni precum Mads Mikkelsen, Jude Law, Eddie Redmayne și Poppy Corby-Tuech.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News