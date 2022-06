Activitățile CNCAV, preluate de Ministerul Sănătăţii. Andrei Baciu: România e capabilă să creeze sisteme publice funcționale

"Pandemia și vaccinarea vor rămâne un capitol unic în viața fiecăruia dintre noi. În România, efortul național pentru vaccinarea împotriva COVID19 a fost coordonat de către CNCAV. După un an și jumătate, CNCAV se închide, iar activitățile acestuia sunt preluate de către Ministerul Sănătăţii - România.

Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 a fost centrul organizatoric, logistic și comunicațional al efortului românesc pentru vaccinarea împotriva COVID-19.

O echipă compusă din 67 de oameni, excepționali din punct de vedere profesional și uman, responsabili și motivați, a lucrat continuu într-o perioadă delicată, plină de provocări, pentru ca fiecare român să se poată vaccina în siguranță, simplu și rapid. Le mulțumesc și le sunt profund recunoscător, atât colegilor mei din CNCAV, dar și celor 40.000 de persoane implicate în mod direct în campania de vaccinare din România, printre care medici și cadre medicale, angajați ai Ministerul Afacerilor Interne, Romania și Ministerul Apararii Nationale, Romania - www.mapn.ro), mii de voluntari. Efortul și dedicarea acestor oameni minunați au fost remarcabile și pot fi măsurate în multe feluri. Dar cu adevărat valoroasă a fost dorința fiecăruia de a-și face treaba cât mai bine", a scris, pe facebook, Andrei Baciu, secretarul de stat din Ministerul Sănătăţii.

"Criticile constructive ne-au ajutat să ne îmbunătățim activitatea"

"Mulțumită colegilor noștri, de la recepție și până la actul medical, activitatea de vaccinare din România s-a desfășurat într-un mediu primitor, eficient și sigur. Tot ceea ce ați văzut în cadrul campaniei de vaccinare – stocarea, transportul și distribuirea vaccinurilor în țară, centrele de vaccinare, asigurarea personalului medical, caravanele și maratoanele de vaccinare, platforma online #ROVACCINARE, echipamentele și dotările medicale aferente – totul a fost pus la punct de către echipa CNCAV. A fost și este o reală onoare, dar și o mândrie adevarată, să fim parte a acestui efort național, în urma căruia unul din doi români s-au vaccinat.

Vă mulțumesc, dragi colegi! Sunteți extraordinari! Le mulțumesc și celor care au avut înțelegere atunci când lucrurile nu au funcționat cum trebuie. Criticile constructive ne-au ajutat să ne îmbunătățim activitatea. Chiar și comentariile lipsite de argumente sau de fundament ne-au ajutat în dorința noastră de a fi mai buni. Însă, tot ce a construit CNCAV nu ar fi fost posibil fără sprijinul și susținerea mai multor actori importanți. Fie că au reprezentat instituții ale statului la cel mai înalt nivel, organizații non-guvernamentale, mediul privat, culte religioase, societatea civilă, influenceri, mass-media sau simpli cetățeni. Orice rezultat favorabil obținut este și meritul acestora. Pentru toate acestea le mulțumesc și le sunt recunoscător!", a mai adăugat Andrei Baciu.

"Mă uit cu mare încredere și determinare la ce putem construi în continuare aici, în România"

"Când lucrează în #echipă, România a demonstrat că e capabilă să creeze sisteme publice funcționale, online și offline. Am redus barierele birocratice și am îmbunătățit experiența cetățeanului în interacțiunea cu reprezentatul statului. De la activitatea de programare online și offline și până la actul medical, procesul de vaccinare s-a desfășurat eficient, sigur și modern. În aceste 18 luni, am cunoscut prieteni și profesioniști, exemple și îndrumători. În fiecare dintre voi, colegii de vaccinare. Sunt bucuros pentru rezultatele noastre, în plan profesional, dar și din punct de vedere uman. M-am emoționat, atașat și ambiționat alături de voi toți. Ne-am bucurat de fiecare reușită, iar cu fiecare zi petrecută împreună, am căutat să fim mai buni! La nivel personal, sunt extrem de recunoscător pentru toată această experiență. Acum, mă uit cu mare încredere și determinare la ce putem construi în continuare aici, în România. Împreună", conchis secretarul de stat din Ministerul Sănătăţii.

