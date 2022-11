Activiştii Just Stop Oil au încercat să intre în reşedinţa premierului Marii Britanii, din Downing Street

Gruparea ecologistă Just Stop Oil a organizat marţi un protest în apropiere de Downing Street, strada din Londra unde se află reşedinţa oficială a premierului britanic, pentru a-i cere lui Rishi Sunak să interzică orice exploatare nouă a zăcămintelor de combustibili fosili, relatează AFP.



În reţelele sociale au fost difuzate înregistrări video în care se vede cum activiştii încearcă să sară gardurile înalte care blochează accesul pe artera respectivă şi sunt opriţi imediat de forţele de ordine.



Grupul afirmă că alţi militanţi s-au aşezat pe jos în Whitehall, strada din care se intră pe Downing Street, şi au desfăşurat bannere. Unii dintre ei s-au lipit de asfalt, scrie Agerpres.

Ce cer activiştii





Just Stop Oil (opriţi pur şi simplu petrolul - n. red.) a cerut printr-un comunicat guvernului de la Londra să renunţe la "noile proiecte petroliere şi gaziere", avertizând că "această politică de genocid va ucide mii de oameni, fără să reuşească să lupte împotriva celei mai grave crize a costului vieţii care s-a resimţit vreodată în această ţară". Activiştii de mediu cer de asemenea impozitarea excepţională a profiturilor companiilor petroliere.



Deşi şase membri ai grupării sunt în prezent în închisoare după participarea la diferite proteste, Just Stop Oil susţine că nu se va lăsa intimidată şi nu va permite "să i se închidă gura", în timp ce guvernul condus de Sunak încearcă să reglementeze măsuri împotriva tacticilor de gherilă ale protestatarilor.



În ultima lună, Just Stop Oil a realizat o serie de acţiuni care au provocat uneori nemulţumirea publicului. Printre altele, membri ai grupării au mâzgălit cu tort statuia de ceară a regelui Charles de la muzeul Madame Tussaud, au aruncat cu supă pe un tablou cu floarea soarelui de Van Gogh la National Gallery din Londra şi cu vopsea pe sediul unui dealer de automobile Aston Martin.



După protestul de marţi, gruparea afirmă că va face o pauză în campania de "rezistenţă civică" începută în octombrie, pentru a da răgaz guvernului "să reflecteze la răspunderea sa faţă de ţară".



"Dacă, aşa cum din nefericire ne aşteptăm, nu vom primi niciun răspuns din partea miniştrilor la cererea noastră până vineri, 4 noiembrie, vom intensifica perturbările legale împotriva acestui guvern trădător. Acţiunile noastre vor fi pe măsura necesităţii de a pune capăt crimei împotriva umanităţii reprezentate de noile exploatări de petrol şi gaze", a mai comunicat Just Stop Oil.

Noi arestări la Londra după ce activişti Just Stop Oil au vandalizat cu vopsea faţadele unor clădiri

Activiştii din mişcarea ecologistă Just Stop Oil au vandalizat cu vopsea portocalie faţadele mai multor clădiri din centrul Londrei în cadrul unei acţiuni prin care au cerut Guvernului britanic să oprească toate licenţele şi acordurile ce vizează noile exploatări de petrol şi gaze naturale, informează DPA.

Just Stop Oil a anunţat că activiştii săi au folosit extinctoare pentru a stropi cu vopsea faţadele sediilor Home Office (Ministerul de Interne), MI5 (Agenţia britanică de contrainformaţii şi securitate internă), Bank of England (Banca Centrală a Regatului Unit) şi companiei mass-media News Corp din zona London Bridge într-o acţiune ce a avut loc luni dimineaţă.



Organizaţia de mediu afirmă că acele clădiri au fost alese pentru că ele reprezintă stâlpii care susţin şi menţin la putere economia bazată pe carburanţi fosili. VEZI MAI MULTE AICI

