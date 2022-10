Noi arestări la Londra după ce activişti Just Stop Oil au vandalizat cu vopsea faţadele unor clădiri

Just Stop Oil a anunţat că activiştii săi au folosit extinctoare pentru a stropi cu vopsea faţadele sediilor Home Office (Ministerul de Interne), MI5 (Agenţia britanică de contrainformaţii şi securitate internă), Bank of England (Banca Centrală a Regatului Unit) şi companiei mass-media News Corp din zona London Bridge într-o acţiune ce a avut loc luni dimineaţă.



Organizaţia de mediu afirmă că acele clădiri au fost alese pentru că ele reprezintă stâlpii care susţin şi menţin la putere economia bazată pe carburanţi fosili.



Scotland Yard a anunţat că protestatari ai organizaţiei Just Stop Oil au stropit cu vopsea clădiri aflate în mai multe zone londoneze, precum Marsham Street, Millbank, London Bridge şi Threadneedle Street.



"Poliţiştii au acţionat cu rapiditate în cazul tuturor incidentelor şi mai multe persoane au fost arestate sub suspiciunea săvârşirii unor daune de natură penală", a anunţat Scotland Yard pe Twitter.



Un purtător de cuvânt al organizaţiei Just Stop Oil a făcut următoarea declaraţie: "Nu suntem dispuşi să stăm degeaba şi să privim cum tot ceea ce iubim este distrus, în timp ce oamenii vulnerabili suferă de foame, iar companiile din domeniul carburanţilor fosili şi persoanele bogate profită de pe urma sărăciei noastre".



"Era carburanţilor fosili ar fi trebuit să se încheie de multă vreme, însă tentaculele intereselor companiilor din domeniul carburanţilor fosili continuă să corupă politicile noastre, guvernul şi mass-media, aşa cum o fac de multe decenii. Altfel, cum am putea explica faptul că Guvernul ignoră politici la mintea cocoşului, precum energiile regenerabile, reabilitarea termică a clădirilor şi transportul public, care ar reduce facturile noastre la energie şi emisiile de carbon, în favoarea unor programe corupte ce vizează foraje costisitoare de petrol şi gaze pe cheltuiala contribuabililor?", a adăugat acelaşi purtător de cuvânt.



"Am încetat să mai implorăm. Acum acţionăm pentru a opri noile exploatări de petrol şi de gaze, pentru că acesta este lucrul corect de făcut. Ca cetăţeni, ca părinţi, avem tot dreptul în virtutea legilor britanice să ne apărăm pe noi înşine şi pe cei pe care îi iubim", a adăugat purtătorul de cuvânt al organizaţiei Just Stop Oil.

