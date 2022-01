Întrebat când va scrie propria versiune a Istoriei literaturii române, criticul literar Daniel Cristea-Enache l-a dat exemplu pe Dan C. Mihăilescu.

În cadrul emisiunii De Ce Citim, difuzată la DC News, Daniel Cristea-Enache, redactorul-șef adjunct al României literare, a vorbit în exclusivitate despre ceea ce reprezintă scrierea Istoriei literaturii române din punctul său de vedere.

O pildă cu Dan C. Mihăilescu

„Dau un exemplu cu Dan C. Mihăilescu care avea acea emisiune la Pro TV. (n.r. Omul care aduce cartea) Era bine plătit și a spus într-un interviu că s-a și mirat că pentru câteva minute primea nu știu ce sumă și l-a întrebat pe Adrian Sârbu de ce îl plătește atât de bine, căci sunt doar câteva minute. Și Adrian Sârbu i-a răspuns: fiindcă dumneavoastră nu munciți numai în alea câteva minute. Pentru alea câteva minute dumneavoastră ați citit, ați făcut…, ați acumulat o experiență, deci alea câteva minute sunt, aș zice eu, numai vârful icebergului muncii și activității de critic și istoric literar a lui Dan C. Mihăilescu. La fel și cu mine. Ceea ce se va numi la un moment dat Istoria literaturii române, scrisă de mine, va fi numai vârful icebergului a întregii munci pe care am depus-o, zeci de ani, ca să pot realiza un asemenea proiect”, a spus Daniel Cristea-Enache.

Declarațiile complete, începând cu minutul 55:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News