Accident deosebit de grav în Bucegi. O persoană a căzut aproximativ 100 de metri în gol. Intervenție și pe Vf. Omu

Un accident deosebit de grav a avut loc, duminică seară, în masivul Bucegi, o persoană căzând în gol aproximativ 100 de metri, cei care o însoţeau spunând că victima nu ar mai fi în viaţă.



Potrivit informațiilor postate pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova, o persoană a căzut în gol aproximativ 100 de metri din Brâna Aeriană din Bucegi, o echipă de prim-răspuns îndreptându-se spre Vâlcelul Policandrului.



"Echipa de suport este pregătită de intervenţie. Din informaţiile primite de la persoanele care însoţeau victima, aceasta nu ar mai fi în viaţă. Dacă salvatorii montani din echipa de prim-răspuns confirmă, acţiunea de recuperare a corpului victimei se va desfăşura în cursul zilei de mâine.", se arată în postarea Salvamont Prahova.

Femeie accidentată pe Vârful Omu

Totodată, o femeie s-a accidentat pe Vârful Omu, spre Babele, anunță Salvamont Prahova.

"O turista ce se deplasa dinspre Vf.Omu spre Babele a suferit un accident, din cauza încălțămintei total nepotrivite. Salvatorii montani aflați de serviciu la Baza Salvamont Baba Mare au intervenit și i-au acordat primul ajutor medical, fiind suspectă de dublă fractură, de tibie și peroneu. Cu ajutorul ATV-ului a fost transportată până la telecabina și coborâtă în Bușteni, de unde a fost preluata de ambulanța.", se arată într-o altă postare a Salvamon Prahova.

Vacanță la munte. Sabin Cornoiu, Salvamont România, semnal de alarmă: NU este normal! O greșeală FATALĂ!

Sabin Cornoiu, președintele Salvamont România a venit cu un avertisment pentru turiști.

"Noi vedem foarte mulți oameni pe munte. Accesul facil pe care îl oferă aceste șosele de altitudine permite multor oameni să ajungă pe munte. Este un lucru îmbucurător, dar de la mașină să meargă pe munte în echipament necorespunzător, acest lucru nu este binevenit și iată, avem atâtea probleme. Luna trecută am avut peste 300 de oameni salvați, deci nu este normal. Zece intervenții pe zi, în medie, deci este extraordinar de mult și am demarat acum și de luni vom începe o campanie puternică de prevenire accidentelor montane, campanie care se va începe cu data de 1 august, august fiind luna responsabilității pe munte. Eu zic că una dintre principalele cauze sunt aceste rețele de socializare. oamenii văd acolo anumite prietenii, vor să facă și ei, vor să se laude, vor să apară în fața lumii că au făcut anumite trasee, că au văzut anumite obiective, dar fac o greșeală fatală pentru că sar peste niște etape obligatorii în formarea în mersul pe munte și iată că apar și evenimentele. Avem anual aproape 7.500 de evenimente, dar creștere este de 300-400 de cazuri de la an la an, în ultimii 5 ani.", a declarat anterior Sabin Cornoiu. Vezi mai mult AICI.