Abdomen sculptat și decolteu de infarct: Loredana Groza arată trăsnet la 52 de ani, în costum de baie

Loredana Groza se află în concediu în Mykonos, una dintre cele mai exclusiviste destinații de vacanță din Grecia. Vedeta nu a uitat însă să își ia și fanii cu ea în vacanță, virtual, ce-i drept, însă tot nu i-a dezamăgit. Lori din Onești a făcut furori pe plajele din Mykonos și a împărtășit și cu fanii câteva cadre îndrăznețe. La 52 de ani, artista arată impecabil și nu se ferește să o arate. Diva s-a lăsat fotografiată în toată splendoarea, la plajă. Îmbrăcată într-un costum de baie minuscul, artista și-a etalat picioarele tonifiate, talia de viespe, dar și decolteul generos, iar comentariile pozitive au curs în cascade.

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară:



„Arati foarte bine. Bravo tie! mi se pare important sa recunoastem cand cineva munceste asa mult sa se mentina in forma”.

„Îmbatranesti frumos”

„Esti super misto insa nu inteleg ideea de machiaj la plaja...”

„Senzațional de bine!”

„La soare mă pot uita dar la tine ba”

„Ai fost o femeie frumoasa!

Ești frumoasa! Și vei ramâne frumoasa!”

„Arăti mai bine acum față de cum arătai în tinerețe”

„Esti grozavå Loredana arăti super parcă ai avea 25-30 ani Felicitări o zi bună”

„Arati bestial, la anii tai”

„Nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel”

Vedeta a împlinit recent 52 de ani și, deși arată ca o adolescentă, ea spune că nu a aplelat la intervenții estetice și că modul în care arată se datorează eforturilor sale, dar și modului în care găndește.

"Nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare"

Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic, pentru că nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă acuză. Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel, cine mă cunoaște, știe că așa e. E ușor să dai vina pe faptul că nu ai bani sau să spui că cineva s-a operat și de asta arată bine, dar nu, nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine. Sport, mâncare simplă și meditație. Aceasta este practica ta zilnică, deci trebuie să fie constantă, să îți faci timp dimineața și seara de câteva momente pentru tine, care să te ajute să te simți bine în pielea ta. Nu trebuie să treacă nicio zi fără să ai puțină grijă de tine! Operațiile pot să mai aștepte. Sunt atâtea soluții simple, eficiente și neinvazive, în ziua de azi”, spunea vedeta pentru revista Viva.

Loredana Groza a dat startul mai multor controverse, după ce a declarat public faptul că nu a apelat la nicio operație estetică. Vedeta neagă total orice fel de intervenție chirurgicală, spunând faptul că a avut norocul să se nască cu niște forme mai proeminente. De asemenea, aceasta spune că și dacă și-ar fi dorit, nu ar fi avut timp să se ocupe de astfel de proceduri.

Citeşte mai mult pe Spectacola

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News