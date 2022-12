A scris cărți, mulți se uită la el ca la un mare intelectual, dar îl încurcă limba română. Mircea Badea: Mă simt hărțuit intelectual. Vreau să-i fac plângere

Este vorba despre Mircea Cărtărescu, scriitorul care nu prea știe să folosească pronumele de întărire. Mircea Badea a prezentat secvența când, la Târgul de Carte Gaudeamus, Mircea Cărtărescu a făcut o greșeală de limba română. Și n-ar fi nicio mare problemă dacă nu am vorbi de o persoană cu zeci de cărți în „palmares”.

Mircea Cărtărescu, în timp ce acorda un interviu la Gaudeamus, referindu-se la el, a spus: „eu ÎNSUȘI”. Forma corectă este: „eu însumi”.

Mircea Badea a comentat secvența cu Mircea Cărtărescu.

„Eu mă simt hărțuit intelectual în acest moment. Vreau să-i fac o plângere la Humanitas. A sunat Premiul Nobel pentru Gramatică și a spus: „dă-mă dracu'”, a spus Mircea Badea la Antena 3 CNN.

Culmea este că cea mai vândută carte de la Gaudeamus de anul acesta, de la editura Humanitas, a fost una scrisă de Mircea Cărtărescu: Theodoros.

„Nu înțeleg de ce ai citi Cărtărescu atâta timp cât, pe planetă, s-a scris literatură... Unul dintre scriitorii români, după părerea mea: uriași, grandioși, monumentali ca statură intelectuală și anvergură scriitoricească, este D.R. Popescu. Dar pentru că nu l-a interesat vedetismul în niciun fel, nici nu știu... dar nu cred că mai citești nimeni, astăzi, în România, D.R. Popescu. Este un scriitor absolut uriaș. Dar la noi... snobismul este cu Mircea Cărtărescu”, a mai spus Mircea Badea.

Cea de-a 29-a ediţie a Târgului de Carte "Gaudeamus" Radio România şi-a închis duminică porţile la Romexpo, cărţi de Mircea Cărtărescu, Radu Paraschivescu, Gabriel Liiceanu, Gabriela Adameşteanu, sau Florin Chirculescu situându-se în topul vânzărilor ediţiei 2022.

Grupul Humanitas la Gaudeamus 2022



* Top 10 cele mai vândute cărţi Humanitas



1. Mircea Cărtărescu, "Theodoros"

2. Radu Paraschivescu, "Podul Diavolului"

3. Gabriel Liiceanu, "Ce gândeşte Dumnezeu? Puţină teologie"

4. Daniel Morar, "Putea să fie altcumva. O istorie subiectivă a justiţiei după 1990"

5. Alexandra Furnea, "Jurnalul lui 66. Noaptea în care am ars"

6. Horia-Roman Patapievici, "Despre viaţă, destin & nostalgie"

7. Dan Alexe, "Babel. La început a fost Cuvântul"

8. Ioana Pârvulescu, "Invizibilii"

9. Gabriela Tabacu, "Oraşul găsit în cutie. O cronică afectivă a Bucureştiului"

10. Ovidiu Pecican, "Românii: stigmat etnic, patriei imaginare. O căutare istorică".



Top10 Bestselleruri Humanitas Fiction



1. Genki Kawamura, "Dacă pisicile ar dispărea din lume"

2. Anthony Doerr, "Cetatea cucului din nori"

3. Michel Houellebecq, "Anihilare"

4. Andrea Bajani, "Cartea caselor"

5. Colm Toibin, "Magicianul"

6. Francois-Henri Deserable, "Stăpânul şi cuceritorul meu"

7. Clarice Lispector, "Fericire clandestină. Proză scurtă, 1971-1977"

8. Thomas Mann, "Mario şi vrăjitorul. Povestiri 1919 -1953"

9. T.S. Eliot, "Tărâmul pustiit şi alte poeme. 1909 -1962. Ediţie bilingvă"

10. Naoise Dolan, "Vremuri interesante"





Top5 Cele mai vândute cărţi Humanitas Junior



1. "Invizibilii" de Ioana Pârvulescu, ilustraţii de Irina Dobrescu

2. "Poveştile Bufniţei. Insula libertăţii" de Eric-Emmanuel Schmitt, ilustraţii de Barbara Brun

3. "Poveşti pentru copii curajoşi. 35 de istorioare care îţi dau putere şi te ajută să treci peste obstacole" de Àlex Rovira şi Francesc Miralles, ilustraţii de Gemma Capdevila

4. "Poveştile Bufniţei. Pisoiul care se temea de orice" de Eric-Emmanuel Schmitt, ilustraţii de Barbara Brun

5. "Darul lui Moş Crăciun" de T.O. Bobe, ilustraţii de Done Stan



Top 5 general bestsellers Polirom la Gaudeamus 2022



1. "Zorii tuturor lucrurilor. O nouă istorie a omenirii", David Graeber, David Wengrow

2. "Putin, obsesia imperiului", Armand Goşu

3. "Voci la distanţă", Gabriela Adameşteanu

4. "Limbaje ale adevărului", Salman Rushdie

5. Dicţionarul romanului central-european în secolului XX, Adriana Babeţi (coordonatoare)

