A fost arestarea Gretei Thunberg o înscenare? Iată ce declară poliția germană. ”O marionetă a lui George Soros. Actriță groaznică”

Greta Thunberg a fost arestată, alături de alți activiști, marți, în timpul protestelor împotriva demolării unui sat pentru extinderea minei de cărbune Garzweiler 2, situată la aproximativ 9 km de satul Luetzerath, potrivit agenției de știri germane DPA citată de Republik World.

Activista, însă, a fost eliberată câteva ore mai târziu în urma unui control de identitate, a menționat poliția germană într-un comunicat. Poliția germană a avertizase anterior că cei care vor protesta la fața locului vor fi îndepărtați din punct de vedere legal prin constrângere.

Videoclipul ei, acum eliminat de poliția germană, a câștigat milioane de vizionări. Thunberg a fost văzută zâmbind în fața camerei în timp ce era luată de ofițeri ai poliției. De asemenea, ofițerii de poliție au fost văzuți așteptând pentru scurt timp fotografiile de presă înainte de a o îndepărta de la fața locului și de a o escorta într-o mașină de poliție.

Situația a fost luată în râs pe rețelele de socializare: ”Arestarea falsă a lui #GretaThunberg”, a notat un cont de Twitter pe nume TVisCOOL, care a strâns 6,2 milioane de vizualizări.

