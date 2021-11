18 milioane de copii din Uniunea Europeană suferă de sărăcie sau excluziune socială

Datele au fost anunțate vineri de către Uniunea Europeană, cu ocazia sărbătoririi, pe 20 noiembrie, a Zilei internaţionale a drepturilor copilului, informează EFE, scrie Agerpres.



"Astăzi lumea găzduieşte cea mai mare generaţie de tineri din istorie. Din păcate, milioane de copii din întreaga lume, inclusiv 18 milioane în UE, încă trăiesc în sărăcie sau excluziune socială. Mulţi alţii sunt expuşi riscului, deoarece minorii continuă să fie primii care suferă de pe urma impactului socio-economic al pandemiei de COVID-19", se arată într-o declaraţie comună a Comisiei Europene şi a şefului diplomaţie europene, Josep Borrell.

Nu au acces la învăţământ





UE estimează că aproximativ 466 de milioane de copii nu au acces la învăţământ la distanţă şi că mulţi s-au văzut obligaţi să abandoneze şcoala.



Cu ocazia Zilei internaţionale a drepturilor copilului, UE a reamintit că sprijină educaţia minorilor într-o sută de ţări, acţionând pentru a limita impactul pandemiei şi pentru a facilita o întoarcere în siguranţă la şcoală.



În vederea îmbunătăţirii situaţiei, CE intenţionează să crească în mod semnificativ, cu 6 miliarde de euro până în 2027, investiţiile în educaţie în Africa subsahariană, America Latină, Caraibi şi Asia-Pacific.



UE are, de asemenea, o Strategie privind drepturile copilului pentru a aborda cauzele fundamentale ale inegalităţii şi sărăciei şi o Garanţie europeană pentru copii pentru a promova egalitatea de şanse.

Eliminarea muncii copiilor

În contextul în care în 2021 se sărbătoreşte Anul internaţional pentru eliminarea muncii copiilor, UE a reamintit că se concentrează pe eliminarea muncii copiilor până în 2025, aşa cum s-a angajat prin Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, şi că are o politică de toleranţă zero în ceea ce priveşte munca copiilor, inclusă în aplicarea acordurilor comerciale.



Cu toate acestea, activistul guatemalez Fernando Morales-de la Cruz, fondatorul Cartoons for Change, a declarat că UE ar trebui să depună mai multe eforturi pentru a soluţiona această problemă.



"Europa nu va interzice importul de bunuri produse prin munca copiilor, chiar dacă (preşedinta CE, Ursula) Von der Leyen s-a angajat să respecte toleranţa zero" în privinţa muncii copiilor, a afirmat Morales-de la Cruz, care a lansat recent campania "Îmbracă-te pentru a schimba lumea", la care participă caricaturişti din mai multe ţări cu scopul de a apăra dreptul copiilor la educaţie şi pentru a cere ca minorii să nu muncească.