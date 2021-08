ZODIA susținută de ASTRE toată săptămâna: Venus e în casa a zecea, lucrurile merg de la sine

”Vă priește săptămâna aceasta și rareori se întâmplă să spun la o zodie că vă priește. Venus e în casa a zecea, lucrurile se întâmplă profesional de la sine, nu trebuie să depuneți mult efort. În schimb, aveți de lucrat în a face puțină ”curățenie” în jurul vostru. Aveți grijă în ce discuții intrați, cu ce prieteni sau colegi vorbiți și despre ce vorbiți. S-ar putea, cu atât de mult marcaj în casa a noua - Soare, Mercur și Marte - să încercați să-i convingeți pe ceilalți de dreptatea voastră, iar dreptatea voastră nu are legătură cu dreptatea celorlalți. Discuțiile cu rude, vecini, frați, surori vă consumă timp, energie, vă provoacă, vă enervează, s-ar putea să întâlniți multe situații de nedreptate în jurul vostru, dar, dacă nu vă afectează, nu are rost să vă implicați și nu are rost să le demonstrați altora că nu au dreptate. Nu vă băgați! Dacă asistați la situații de acest fel în jurul vostru și simțiți că o parte are sau nu are dreptate, nu vă duceți voi să le arătați, nu încercați să fiți mediator, că nu vă iese. Grijă dacă aveți de umblat pentru o hârtie, o să vă enervați de o să înnebuniți, după ce aflați că mai trebuia ceva. În schimb, e o perioadă bună pentru studiu și călătorii.” a spus astrologul DCNews și Astrosens, Daniela Simulescu, pentru nativii zodiei Capricorn și pentru cei cu ascendent în această zodie, în cadrul emisiunii despre horoscopul săptămânal.

Horoscop 23 - 29 august pentru toate zodiile, vezi video:

”Pe 23 august, Soarele intră în semnul Fecioarei. În următoarea lună vom face trecerea de la distracția la muncă. Cel puțin până la Luna Nouă din Fecioară de pe 7 septembrie, avem timp suficient să ne dăm seama că vara trece și că toamna se numără bobocii. Soarele în Leu a fost responsabil pentru concedii, evenimente, iar Soarele în Fecioară ne va îndrepta către productivitate, atât la serviciu, cât și acasă.

Tot luni, avem un trigon între Venus și Saturn, aspect foarte bun pentru a stabiliza relația pe care ai început-o recent sau pentru a mai aplana din conflicte. Cu alte cuvinte, ai mai multă răbdare în a accepta și viața celuilalt.

Pe 25 august vom avea opoziție strașnică între Mercur și Neptun. Ziua de miercuri va fi destul de confuză.

Vineri, 27 august, avem un trigon între Mercur și Pluto. Cine are nevoie de putere de concentrare, o va avea cu siguranță. De asemenea, puterea de convingere prin intermediul cuvintelor va fi uimitoare. Și pentru că aspectul se petrece în semne de pământ, totul se va petrece cu încetinitorul.” arată astrosens.ro.