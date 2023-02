ZIUA ÎNDRĂGOSTIȚILOR. Cele mai frumoase mesaje de Valentine’s Day

Valentine's Day, 14 februarie. Cele mai frumoase mesaje. Eşti cea mai frumoasă minune din viaţa mea, tu eşti dorinţa mea dintotdeauna: să iubesc, să fiu iubită! Dumnezeu mi-a îndeplinit-o când mi te-a scos în cale. Te iubesc mai mult decât viaţa mea, tu eşti totul pentru mine! Îţi mulţumesc că-mi eşti alături “la bine şi la greu îţi mulţumesc pentru Noi – cea mai puternică galaxie din câte există!

Valentine's Day, 14 februarie. Cele mai frumoase mesaje. Tu ai făcut culorile mai vii, frumuseţea mai pură, plăcerea mai intensă. Cu ocazia Valentine`s Day îţi reamintesc: te iubesc mai mult decât iubesc viaţa, minunea vieţii mele!”

Valentine's Day, 14 februarie. Cele mai frumoase mesaje. Dacă cineva m-ar întreba ce înseamnă o viaţă frumoasă, m-aş apleca asupra umărului tău, te-aş strânge în braţe şi aş spune: Uite asta.

Valentine's Day, 14 februarie. Cele mai frumoase mesaje. Despachetează cina! Astăzi servim dragoste pe pâine. Te iubesc până la cer și înapoi!

Valentine's Day, 14 februarie. Cele mai frumoase mesaje. Te iubesc cu portofelul gol, cu părul răvăsit si cu nebunia zilnică. Abia aștept să ne vedem diseară să petrecem împreună sub flacăra iubirii, unul lângă celălalt!

Valentine's Day, 14 februarie. Cele mai frumoase mesaje. Te iubesc pentru că … îmi alungi singurătatea într-o lume plină şi aglomerată. Te iubesc pentru că, fără tine e greu şi nu mă pot regăsi. Te iubesc şi sunt definiţia fericirii eterne”

Valentine's Day, 14 februarie. Cele mai frumoase mesaje. Am vrut să-ți pregătesc ceva special, așa că am concediat bona, am închis amantul pe balcon, iar diseară voi fi doar a ta. Te iubesc!

Valentine's Day, 14 februarie. Cele mai frumoase mesaje. Încă mai ai rate de plătit la inima mea. Dar chiar și așa, te voi iubi întotdeauna.

Valentine's Day, 14 februarie. Cele mai frumoase mesaje. Astăzi nu sunt disponibilă pentru nimic. Nu am timp să merg la muncă, nu am chef să stau să fac mâncare, nu îmi doresc să îmi fac planuri pentru mâine. Astăzi am timp şi vreau să fiu numai cu tine… să ne iubim!”

Valentine's Day, 14 februarie. Cele mai frumoase mesaje. Te iubesc oriunde, oricând, oricum. Nu e nevoie să îţi mai scriu, să îţi mai spun. Îţi arăt asta prin fiecare gest, prin fiecare mişcare, prin fiecare atingere.”

Valentine's Day, 14 februarie. Cele mai frumoase mesaje. Te iubesc pentru că trăiesc împlinirea mea totală. Te iubesc pentru că eşti totul meu. Te iubesc pentru viitorul meu, al nostru…”

Valentine's Day, 14 februarie. Cele mai frumoase mesaje. Nu există minune mai mare pe Pământ ca tine. Îi mulțumesc lui Cupidon că mi te-a scos în cale și ție că-mi ești pretutindeni alături!

Valentine's Day, 14 februarie. Cele mai frumoase mesaje. O zi în brațele tale e ca o viață petrecuta într-un munte de aur. Te iubesc cum nu am mai iubit niciodată. Te iubesc așa mult.

Valentine's Day, 14 februarie. Cele mai frumoase mesaje. Ceea ce-ţi scriu acum nu sunt cuvinte, sunt bucăţi de suflet şi minte, căci dragostea nu se scrie se simte. Te iubesc!”

Valentine's Day, 14 februarie. Cele mai frumoase mesaje. Dacă ar fi să plantez o floare pentru fiecare clipă în care mă gândesc la tine, lumea s-ar transforma într-o grădină plină de culoare. Te iubesc!

Valentine's Day, 14 februarie. Cele mai frumoase mesaje. Dac-ai fi o lacrimă în ochii mei nu aş plânge niciodată de frică să nu te pierd.

Valentine's Day, 14 februarie. Cele mai frumoase mesaje. Voi merge alături de tine pe stradă cu o condiţie: ascundeţi aripile pentru ca lumea să nu ştie că eşti îngerul meu!

Valentine's Day, 14 februarie. Cele mai frumoase mesaje. Ziua în care te-ai născut sigur era ploioasă, dar nu era ploaie, cerul plângea pentru că pierduse cel mai frumos înger!

