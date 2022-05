Ziua Cocktailului. Cum a apărut și care sunt cele mai cunoscute combinații

În fiecare an, la 13 mai se celebrează una dintre cele mai îndrăgite băuturi din lume, cocktailul.

Amestecuri de băuturi alcoolice sau non-alcoolice, cu felurite ingrediente, într-o diversitate uimitoare de arome, culori şi forme de prezentare, cocktailurile sunt atât savuroase, cât şi amuzante, fiind alegerea perfectă la întâlnirile cu prietenii şi ocazii speciale.



Astăzi, de #CocktailDay, este momentul perfect pentru a afla mai multe despre varietatea opţiunilor de preparare a acestor tipuri de băuturi, dar şi despre istoria cockteilurilor.



În 1806, în publicaţia americană The Balance and Columbian Repository a fost publicat pentru prima dată termenul "cocktail", definit drept o licoare cu efect stimulator obţinută dintr-o varietate de băuturi dulci, amare (bitter) şi apă, conform daysoftheyear.com. Potrivit acestei surse, băutura numită cocktail ar fi o invenţie britanică din secolul al XIX-lea, însă a devenit cunoscută în Statele Unite după ce un barman din Connecticut, Jerry Thomas, a scris cartea "The Bartender's Guide", ce includea noţiuni despre amestecarea băuturilor şi reţete ale celor mai bune combinaţii de băuturi şi arome.

Cele mai cunoscute cocktailuri





În timpul prohibiţiei americane din anii 1920, o perioadă în care alcoolul de calitate era indisponibil, cocktailurile reprezentau modalitatea perfectă de a face băuturile alcoolice de contrabandă - multe dintre ele obţinute prin metode improvizate - mai uşor de consumat, scrie Agerpres.



În perioada post-prohibiţie, au apărut numeroase tipuri de cocktail, care se află şi astăzi în oferta barurilor din lumea întreagă. Printre cele mai cunoscute cocktailuri preparate şi consumate în prezent se numără: Cosmopolitan, Margarita, Mojito, Bloody Mary, Manhattan, Martini, Daiquiri, Mai Tai, Caipirinha, Screwdriver, Pina colada, Negroni sau Sidecar.



Ziua internaţională a cockteilului este, însă, o iniţiativă a organizaţiei caritabile britanice Drinkaware prin care se doreşte creşterea nivelului de conştientizare asupra efectelor negative ale abuzului de alcool.

