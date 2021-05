Zi liberă pentru vaccinul anti COVID-19. USR-PLUS, după ce PNL a spus că nu susţine: Vot pentru sănătatea României

Senatorul USR PLUS Ştefan Pălărie a declarat luni că a fost surprins de anunţul liberalilor potrivit căruia nu susţin proiectul de lege privind acordarea unei zile libere pentru cei care se vaccinează anti-COVID.



"Astăzi este pe ordinea de zi a plenului Senatului iniţiativa USR PLUS care prevede acordarea unei zile libere pentru ziua de vaccinare, dar şi ziua de rapel a tuturor celor care doresc să se imunizeze anti- COVID. (...) Săptămâna trecută am avut la Comisia de muncă la raport această iniţiativă (...), sunt foarte bucuros că în comisie am avut un raport votat în unanimitate de către toate partidele politice. Un vot fără culoare politică. (...) Pentru mine personal a fost o surpriză anunţul făcut (de PNL- n.r.), cu atât mai mult cu cât exact cu câteva zile înainte toţi senatorii Comisiei de muncă şi-au dat votul pentru această lege. Vom vedea în plen. Noi considerăm că este un vot responsabil care nu ar trebui să aibă culoare politică şi este un vot pentru sănătatea României", a spus Pălărie, la Palatul Parlamentului.



Liderul senatorilor USR PLUS, Radu Mihail, a menţionat că "momentul adevărului" în cazul acestui proiect de lege va fi atunci când se vor număra voturile din plenul Senatului.



"Am avut discuţii (cu cei de la PNL - n.r.), am schimbat argumente, până în momentul de faţă nu am găsit argumente valabile care să justifice un vot împotriva acestei legi. Intrăm în plen cu gândul de a trece legea", a afirmat Mihail.

PNL nu susţine iniţiativa





Liberalii nu susţin proiectul de lege iniţiat de USR PLUS privind acordarea unei zile libere pentru cei care se vaccinează anti-COVID-19, a anunţat, luni, preşedintele PNL, Ludovic Orban, conform Agerpres.

„Nu s-a discutat la nivelul coaliției (de guvernare - n.r.), nu face parte din strategia de vaccinare, care este stabilită la nivel guvernamental. Noi am încurajat companiile să se implice în procesul de vaccinare și foarte multe companii au arătat responsabilitate, au îndemnat angajații și au organizat în condiții exemplare procesul de vaccinare. Cred că strategia stabilită de Guvern trebuie să rămână strategia de vaccinare. Ca atare, nu avem niciun fel de obligație de a susține un proiect al unor parteneri care nu au discutat cu noi, nu au discutat nici la nivel guvernamental și care, din punctul meu de vedere, excede cadrul strategiei de vaccinare”, spune Ludovic Orban.

