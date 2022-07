Zelenski rămâne fără oameni: Mai demite un ”trădător” în favoarea Rusiei

Potrivit publicaţiei ucrainene The Kyiv Independent, decizia lui Zelenski are legătură cu respectiva investigaţie publicată în noiembrie de Radio Europa Liberă, relatează Agerpres.



Consilierul principal al lui Zelenski, Mihailo Podoleak, afirmă însă că eliberarea din funcţie a lui Demcenko - aflat în acel post din iunie 2020 - este motivată de motive personale legate de starea de sănătate şi nu are legătură cu vreo teorie a conspiraţiei.



Conform acelei investigaţii jurnalistice, Ruslan Demcenko a susţinut în anul 2010 semnarea acordului cunoscut sub numele de Pactul de la Harkov, prin care Ucraina a extins Rusiei chiria instalaţiilor navale din Crimeea în schimbul achiziţiei de gaz natural rusesc în condiţii favorabile.



Noua destituire intră în şirul demiterilor ordonate recent de preşedintele Zelenski în sistemul instituţiilor de forţă ucrainene, cele mai notabile fiind cele ale lui Ivan Bakanov, şeful Serviciului de Securitate (SBU) şi prieten din copilărie al preşedintelui, şi ale procurorului general Irina Venediktova.

Volodimir Zelenski anunță că nu este bolnav, așa cum se vehicula. Hackerii ruși ar fi de vină pentru dezinformare

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a postat joi o înregistrare video pe Instagram din biroul său pentru a-i asigura pe ucraineni că se simte bine, calificând drept fake al hackerilor ruşi o informaţie difuzată anterior că ar avea probleme de sănătate şi ar fi spitalizat, potrivit agenţiilor de presă Reuters şi Liga.



Zelenski (44 de ani) a făcut aceste remarci în aceeaşi zi în care Kremlinul respinsese ceea ce calificase drept informaţii false despre o presupusă boală a lui Vladimir Putin.



Postarea lui Zelenski pe Instagram a apărut după ce o companie media ucraineană anunţase că hackerii au difuzat o informaţie falsă despre starea de sănătate a preşedintelui ucrainean la posturile sale de radio în urma unui atac cibernetic.



La 21 iulie a fost comis un atac cibernetic asupra serverelor şi reţelelor posturilor de radio TAVR Media, precizează Liga. Acest grup administrează nouă posturi de radio de top: Hit FM, Radio ROKS, KISS FM, Radio RELAX, Melodia FM, Naşe Radio, Radio JAZZ, Classic Radio şi, mai recent, Radio Bayraktar.



În urma acestui atac, hackerii ruşi au difuzat la posturile de radio informaţia că Volodimir Zelenski s-ar afla la terapie intensivă, iar atribuţiile sale au fost preluate de preşedintele Radei Supreme (parlamentul unicameral ucrainean), Ruslan Stefanciuk.



"Astăzi, Rusia a lansat mai multe informaţii false că statul (ucrainean) nu ar mai fi controlat de preşedintele Zelenski, deoarece acesta s-ar afla în spital sau, mai exact, la terapie intensivă din cauza unei 'probleme grave de sănătate' ", a ironizat preşedintele ucrainean.

"Aşadar, iată-mă în biroul meu şi nu m-am simţit niciodată aşa de bine ca acum", a spus el, stând la un birou şi purtând un tricou kaki. "Şi vestea proastă pentru cei care se ascund în spatele unor astfel de ştiri false este că nu sunt singur. Suntem 40 de milioane (de ucraineni)", a adăugat el.



Într-o aparentă trimitere la vârsta lui Putin, el a spus:"Şi cu tot respectul pentru bătrâneţe, 44 nu este (aproape) de 70".



Rusia, care a invadat Ucraina la 24 februarie, nu a reacţionat deocamdată la ironia lui Volodimir Zelenski, notează Reuters.



Aceasta nu este prima încercare a hackerilor ruşi de a răspândi informaţii false despre Zelenski de la începutul invaziei pe scară largă în Ucraina, notează publicaţia ucraineană Zerkalo Nedeli, amintind că, în aprilie, aceştia reuşiseră să intre în direct într-un telemaraton, difuzând informaţia despre asasinarea preşedintelui ucrainean şi încercuirea Kievului.



În martie, un alt atac al hackerilor a fost comis la televiziunea publică ucraineană. În timpul ştirilor difuzate pe canalele 'Ukraina' şi 'Ukraina 24', a fost introdus un fals apel al preşedintelui Volodimir Zelenski care cerea armatei să depună armele, notează publicaţia citată, scrie Agerpres.

