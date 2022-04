Zelenski, o ”lecție de manual”. Generalul (r) Grumaz: Poate fi de acum încolo trecută în studiile grand-strategy de la universitățile militare

”Ce este interesant, înainte să se întâmple incidentul (nava amiral a Rusiei, distrusă în Marea Neagră n.r.), Volomir Zelenski s-a fotografiat cu nava asta rusească și a scris pe Twitter că navele rusești merg întotdeauna într-o singură direcție. La o oră de la asta, am aflat ce s-a întâmplat cu crucișătorul respectiv”, a spus Răzvan Dumitrescu, gazda emisiunii ”Ce se întâmplă?”.

”Acum trebuie să înțelegem un lucru. Noi ne aflăm în fața unui sistem de mediatizare extrem de complicat pe care Ucraina l-a pus în funcțiune și trebuie să se înțeleagă că este un sistem imagologic absolut extraordinar. De fapt, avem o transmisie în direct din Ucraina, în timp real a războiului. Avem comentarii care se fac în lumea occidentală de către președintele Zelenski, care sunt perfect realizate pe specificul fiecărei țări. La englezi a vorbit de Churchill, la noi a vorbit despre repararea relației cu comunitatea vorbitoare de limba română. El vorbește exact pe înțelesul celor de acolo. Două discursuri nu sunt la fel. Este senzațional acel lucru, este o lecție de manual, care poate fi de acum încolo trecută în studiile grand-strategy de la universitățile militare. Ceea ce se întâmplă în Ucraina este senzațional. Nu știu cine este în spatele acestora”, a spus generalul (r) Alexandru Grumaz.

”Asta urma să vă întreb, când ați spus că s-a declanșat, înțeleg, că zi de zi vedem cum funcționează sistemul lor de comunicare, dar cine l-a creat, cine sunt consilierii?”, a ridicat Dumitrescu problema.

”Eu bănuiesc că are consilieri de la Pentagon, pentru că nu există la ora actuală o astfel de consiliere nici în Afganistan, nici în Orientul Mijlociu, nicăieri nu a fost o astfel de confruntare imagologică, care să declanșeze un sistem de relații în Occident și să ridice Occidentul împotriva Rusiei”, a mai spus Grumaz.

Zelenski, discurs ca Churchill în Camera Comunelor

"Doamnelor şi domnilor, mă adresez tuturor cetăţenilor din Marea Britanie. Mă adresez ca cetăţean, preşedinte al unei ţări mari, cu un vis. Mi-ar plăcea să vă vorbesc despre cele 13 zile de război, război pe care nu l-am început şi nici nu ni l-am dorit. Dar trebuie să îl ducem. Nu vrem să pierdem ce e al nostru, nu vrem să ne pierdem ţara, aşa cum nici voi nu aţi vrut să vă pierdeţi ţara când naziştii au declanşat lupta.

Am fost atacaţi cu rachete de croazieră la 4 dimineaţa. S-au trezit toţi, copii, femei, toată Ucraina. Şi de atunci nu am mai dormit. Am luptat pentru ţara noastră. În ziua a doua, ne-am înfruntat cu atacuri aeriene. Armata noastră ne-a arătat cine suntem şi am putut să vedem de atunci şi cine sunt oameni şi cine sunt bestii.

Din a patra zi, am capturat ruşi. Nu i-am torturat. Din ziua a cincea, teroarea s-a extins asupra copiilor, populaţiei civile. Au fost bombardate spitale, Dar nu ne-au învins"

Discurs cu probleme în Parlamentul României

„Sunt convins că România va susţine tot ce trebuie pentru impunerea dreptăţii. (...) Sunt convins că România şi firmele româneşti vor participa la programele pentru refacerea Ucrainei după război. Vom propune partenerilor noştri să preia refacerea unor regiuni care au fost distruse de Rusia. Potenţialul nostru, puterea noastră internă este mare, dar avem nevoie de ajutor pentru a reface viaţa în Ucraina", a spus Volodimir Zelenski în discursul ţinut prin videoconferinţă în Parlamentul României.

