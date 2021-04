Zece pacienți COVID în stare gravă așteaptă un pat la ATI în Arad. Adrian Wiener: Se întâmplă în foarte multe UPU-uri

Toate paturile din Secţiile de terapie intensivă COVID-19 ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Arad sunt ocupate şi 10 pacienţi aflaţi în stare gravă aşteaptă eliberarea unui loc, scrie Agerpres.

"Unul este pe ventilaţie invazivă iar ceilalţi sunt pe mască de oxigen. Medicii au solicitat Centrului Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei locuri în terapie intensivă în alte judeţe, însă trei dintre pacienţi refuză transferul. Pacienţii sunt trataţi în UPU în regim de terapie intensivă, paturile fiind dotate cu aparatura specifică de terapie intensivă, cu personal medical calificat şi beneficiază de consulturile de specialitate necesare", a declarat managerul interimar al SCJU Arad, Florina Ionescu.



De la începutul pandemiei, în judeţ au fost confirmate 21.428 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, dintre care 133 în ultimele 24 de ore. Dintre persoanele care au dezvoltat simptomatologia bolii COVID-19, 793 au decedat.

Ce s-ar putea face în cazul supra-aglomerărilor din secțiile ATI

”Cauza problemei este nu atât lipsa paturilor în sine, ci a personalului de specialitate care să deservească paturi de ATI. Nu știu dacă este o soluție, dar alternativa este să deturnezi din ce în ce mai multe paturi de ATI care deservesc patologiile non Covid, dar atunci sigur că se restrânge asistența medicală pentru patologiile respective. Din păcate, avem sub 1300 de medici ATI, de toți, în România. Soluțiile sunt în baza noului ordin de ministru pentru înființarea acestor forme de terapie intermediară prin care se pot asista formele severe de Covid, în secții non ATI, chiar și cu ventilație non invazivă. Cred că este o soluție, dar dacă numărul pacienților este foarte foarte mare atunci și această soluție poate să fie depășită. Nu doar în Arad, ci în foarte multe UPU-uri din această țară pacienții staționează în așteptarea unui pat de terapie intensivă. Marea majoritate a spitalelor private sunt angrenate în asistența medicală non Covid, marea majoritate. Unele secții ATI din spitalele private deservesc pacienți Covid, dar multe dintre ele au personal de specialitate pentru intervenții de altă natură”, a declarat Adrian Wiener, medic și senator al României, în exclusivitate pentru DC News.

