Xavi, dur după scandalul de rasism din La Liga: ''Trebuie oprit meciul şi plecat acasă. Sunt trist, e jalnic că asta se mai poate întâmpla în 2023''

"Noi, profesioniştii, nu trebuie să tolerăm astfel de situaţii când ne facem meseria. Vedeţi că un brutar sau un ziarist este numit 'fiu de ştiţi ce' când munceşte? Nu. Dacă sunt insulte, ei bine, nu vom mai juca. Este un mesaj pentru preşedintele Ligii şi pentru federaţie: nu trebuie să suport toate aceste insulte", a declarat într-o conferinţă de presă Xavi, a cărui echipă a câştigat recent campionatul Spaniei.



"Ajunge. Trebuie oprite meciurile. Eu mereu am gândit aşa. Noi am acceptat insulta, e singurul sport în care e încă acceptată. Trebuie spus stop. E o problemă de educaţie. Oamenii trebuie educaţi să nu insulte pe un stadion. Mergeţi la teatru să-i insultaţi pe actori? Nu. Nu este un lucru bun pentru stadion", a spus antrenorul catalan.



"Din nefericire, mai există cazuri de rasism. E cu adevărat păcat. Sunt trist, e jalnic că asta se mai poate întâmpla în 2023. Trebuie condamnat cu fermitate. Când vorbim de rasism, nu mai există ecuson, adversar, tricou sau club. Trebuie condamnat, cum e ce s-a întâmplat ieri (duminică - n. r.) cu Vinicius la Valencia. Rasismul trebuie eradicat o dată pentru totdeauna", a adăugat fostul mare mijlocaş al naţionalei Spaniei.



Tehnicianul blaugrana a amintit că atunci când juca la Barca, unul dintre coechipierii săi, camerunezul Samuel Eto'o, a fost victima rasismului într-o partidă de la Zaragoza în 2006.



"Am trăit asta de la mine acasă, fiindcă eram accidentat. Trebuia oprit meciul", şi-a amintit Xavi. Eto'o a asigurat că nu mai vrea să joace şi s-a îndreptat spre vestiar, după care a revenit pentru a continua partida, scrie Agerpres.

Vinicius, victima rasismului. Președintele Braziliei, șeful FIFA și numeroși jucători i-au transmis mesaje de susținere fotbalistului de la Real Madrid

Antrenorul echipei de fotbal Real Madrid, Carlo Ancelotti, a deplâns faptul că "La Liga are o problemă cu rasismul", după incidentele petrecute la meciul pierdut în faţa Valenciei, cu 0-1, duminică seara, pe Mestalla, care l-au implicat în mod special pe Vinicius Junior, eliminat pe final de meci, informează AFP.

"Nu mă gândeam să elimini un jucător din cauză de rasism, nu mi s-a mai întâmplat niciodată. Ce s-a întâmplat astăzi (duminică), am mai văzut, dar în această manieră nu. Este inacceptabil. Liga spaniolă are o problemă cu rasismul. Şi problema nu este Vinicius. Vinicius este victima. Dar este o problemă foarte gravă", a spus antrenorul italian într-o conferinţă de presă.



Pe tot parcursul meciului, publicul de pe stadionul Mestalla l-a insultat pe jucătorul brazilian. Ancelotti a afirmat cum a auzit stadionul strigând "mono", maimuţă în spaniolă, dar un ziarist a precizat la conferinţa de presă că aceştia strigau "tonto", care înseamnă imbecil în spaniolă.



"Dar de ce credeţi că arbitrul a întrerupt meciul? Pentru că îi striga publicul 'imbecil' lui Vinicius? Nu. Arbitrul a întrerupt meciul pentru că a deschis protocolul rasismului", a susţinut Ancelotti.



În min. 70, Vinicius l-a arătat cu degetul pe un suporter, iar apoi jucătorii au mers să raporteze arbitrului.



"L-am întrebat pe Vinicius dacă vrea să mai continue şi voia. Arbitrul mi-a spus că trebuie să continue, că va aplica protocolul dacă se repetă. Dar s-a repetat, pentru că atunci când i-a arătat cartonaşul roşu tot stadionul a început să strige maimuţă, maimuţă. Aşa ceva nu poate continua. Sunt trist", a regretat tehnicianul italian.



Valencia CF, echipă implicată în lupta pentru evitarea retrogradării, a învins la limită pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formaţia Real Madrid, la capătul unui meci tensionat disputat duminică seara în etapa a 35-a a campionatului de fotbal al Spaniei.



Gazdele au marcat unicul gol al al întâlnirii în minutul 32, prin Diego Lopez, distanţându-se la cinci puncte de "zona roşie" a clasamentului în urma acestui succes.

