Video - Will Smith, noi declaraţii despre palma dată lui Chris Rock la premiile Oscar: Treceam prin ceva atunci...

Actorul american Will Smith a făcut noi declaraţii despre palma pe care i-a dat-o comediantului Chris Rock pe scena premiilor Oscar.

"Treceam prin ceva atunci... nu că asta mi-ar justifica în vreun fel comportamentul. Dar dacă mă întreabă cineva ce am învăţat din toată chestia asta este că trebuie să fim cumsecade unii cu ceilalţi. Atunci a izbucnit furia pe care o ţineam în mine de mult timp", a spus Will Smith într-un interviu pentru Trevor Noah.

Will Smith „înțelege pe deplin” dacă publicul va evita filmele sale după palma de la Oscar

Will Smith spune că „înțelege complet” dacă publicul nu este pregătit să-l privească pe ecran în timp ce promovează primul său film de când l-a pălmuit pe Chris Rock pe scenă la Oscar, dar speră că acțiunile sale nu vor „penaliza” filmul, care este lansat în perioada premergătoare sezonului oficial de premiere.

Într-un interviu de televiziune pentru Fox 5, actorul a recunoscut sentimentele mixte ale oamenilor despre faptul că l-au văzut în public din nou, înainte de lansarea dramei despre sclavie „Emancipation”, regizată de Antoine Fuqua, și primul proiect major al lui Smith de la ceremonie, notează The Guardian.

„Înțeleg perfect asta, dacă cineva nu este pregătit”, a spus Smith pentru Fox 5. „Aș respecta absolut asta.

„Preocuparea mea cea mai profundă este echipa mea. Antoine a făcut ceea ce cred că este cea mai măreață muncă din întreaga sa carieră... oamenii din această echipă au făcut unele dintre cele mai bune lucrări din întreaga lor carieră, iar speranța mea cea mai profundă este că acțiunile mele nu-mi penalizează echipa.

„Deci, în acest moment, pentru asta lucrez. Asta sper. Sper că materialul, puterea filmului, actualitatea poveștii – sper că binele care se poate face – va deschide cel puțin inimile oamenilor pentru a vedea, recunoaște și sprijini artiștii incredibili din în jurul acestui film.”

„Emancipation” spune povestea unui sclav fugar, pe nume Gordon, cunoscut și sub numele de „Whipped Peter”, care a făcut obiectul unor fotografii celebre care documentau cicatricile de pe spate de la biciuirile pe care le-a primit. Imaginile șocante au fost publicate în întreaga lume în 1863, alimentând mișcarea aboliționistă.

Lansarea filmului a fost amânată în mai, parțial din cauza preocupărilor legate de consecințele acțiunilor lui Smith la Premiile Academiei. Filmul va fi lansat în cinematografele din SUA săptămâna aceasta, înainte de a fi difuzat pe Apple TV+ din 9 decembrie.

